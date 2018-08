City razbio Huddersfield, Aguero deveti hat-trick u engleskoj ligi

Aktualni engleski nogometni prvak Manchester City pobijedio je Huddersfield sa 6-1 u susretu drugog kola engleskog prvenstva, dok je Watford na gostovanju pobijedio Burnley 3-1 ostvarivši i drugu pobjedu ove sezone.

Junak utakmice igrane pred 54.000 gledatelja na stadionu Etihad bio je argentinski napadač Sergio Aguero koji je postigao tri gola (25, 35, 75), a među strijelce upisali su se i Gabriel Jesus (31), David Silva (48) i Terence Kongolo (84-ag). Pogodak za goste zabio je Jon Stankovič u 43. minuti.

Zanimljivo, za prvi pogodak Cityja asistirao je vratar Ederson koji je uputio dugačku loptu Agueru. Brazilac je tako postao prvi vratar u povijesti 'Građana' koji je zabilježio asistenciju.

Agueru je to bio deveti hat-trick u Premiershipu i samo je Alan Shearer uspješniji. Bivši napadač Southamptona, Blackburn Roversa i Newcastle Uniteda je u elitnom razredu engleskog nogometa upisao 11 hat-trickova.

Pobjedu i to drugu ove sezone, ostvario je i Watford koji je na gostovanju pobijedio Burnley 3-1. Watford je do sada samo jednom otvorio prvenstvo s dvije pobjede. Bilo je to 1983. godine kada je na koncu bio drugi.

Golove za Watford zabili su Gray (3), Deeney (48) i Hughes (51), a za domaći sastav Tarkowski (7).