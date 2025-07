Šarić: Moramo ići s novim momcima, možda oni jednog dana nešto naprave

Ovogodišnji Eurobasket Hrvatska igrati neće već će nastupati u pretkvalifikacijama za naredno Svjetsko prvenstvo. A prije toga igrat će prijateljske utakmice poput ove u srijedu navečer protiv Mađarske u Opatiji (20.30, u Dvorani Marino Cvetković) u kojoj će našu vrstu predvoditi Dario Šarić.

Je li kapetan prebolio neodlazak reprezentacije na Eurobasket i činjenicu da će isto natjecanja gledati putem malih ekrana?

- Nakon odličnih pretkvalifikacija i dobrih kvalifikacija za Olimpijske igre, u kojima smo izgubili tek završnu utakmicu s Grčkom, izgledalo je kao da kao reprezentacija rastemo. Nažalost, u tim kvalifikacijama nismo svi mogli igrati a neki jednu jesu a drugu nisu i to ti ruši ritam. Šteta, odigrali smo jedno slabo poluvrijeme no takva je bila skupina s tim Ciprom koji se automatski plasirao kao domaćin. U Zagrebu smo BiH dobili 13 koševa, da smo dobili 15 možda bi bilo drugačije. Teško je meni nešto novo reći, već sam tu 13 godina, prošao od vrha do dna, sve sam osjetio. Idemo pokušati ponovo dati sve od sebe i s mlađim momcima, možda oni jednog dana nešto naprave.

Osim što je predvodnik družine, Šarić je i najstariji igrač u ovom sastavu nacionalne vrste.

- Dobro se osjećam. Malo smo umorni jer su iza nas teži treninzi. No, uvijek je dobro biti u Opatiji, što se tiče usluge i svega popratnog. Bili su teži treninzi no nadam se da ćemo kroz više rotacija uspjeti pokazati se u dobrom svjetlu. No, najvažnije je da mi 6. lipnja u Norveškoj budemo u našem najboljem izdanju.

Koliko naši uopće znaju o reprezentacijama poput Norveške i Danske? Norveška nikad nije igrala na Eurobasketu a Danska jest triput ali posljednji put 1955.

- Košarka napreduje kao globalni sport. Danas ju svatko igra samo je pitanje na kojoj razini. Norveška ima dobrog razigravača koji igra u Španjolskoj tako da može biti nezgodno. Danska pak ima iskusnog euroligaškog igrača Lundberga. No, na papiru smo mi favoriti no oni uvijek ne pobjeđuju. Važno je da budemo usredotočeni, da smo trkački dobri, da se nametnemo borbom i onda će kvaliteta isplivati na vidjelo.

Kakva je Šišijeva suradnja s novim izbornikom?

- Znam Tomicu odavna, bio mi je pomoćni trener kada sam iz Cibone otišao u Efes i iz tog vremena sam s njim u kontaktu. Za sada dobro izgledamo. Imamo dosta mladih i talentiranih igrača, što je pozitivno, naročito Ružić koji je strašan kapacitet i talent za budućnost naše košarke. Spoj smo mladosti i iskustva, da ti mladi igrači osjete što znači biti dio seniorske reprezentacije. Mislim da je Tomica to dobro posložio.

A kako je pak, ovog časa, posložena Darijeva karijera nakon što je razmijenjen iz Denvera u Sacramento. Ostaje li ondje?

- Bio sam u Sacramentu, obavio liječnički, pričao s trenerom i glavnim menadžerom. Dobio sam dobru povratnu informaciju i nadam se minutaži na četvorci i petici. No, u tom svijetu nikad ne znaš. Mislio sam ja da ću i u Denveru igrati pa se znalo dogoditi da sjedim cijelu utakmicu. Što je tu, pokušat ću još jednu sezonu, raditi maksimalno, i za to sam maksimalno motiviran.