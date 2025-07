Skechers u Zadar dovodi Terencea Manna i OG Anunobyja te priređuje košarkaški spektakl

U sklopu europske turneje Skechers - Own the Court, u grad košarke po prvi put stižu NBA zvijezde i službeni brend ambasadori Skechersa – Terance Mann i OG Anunoby! NBA zvijezdama ovo će biti prvi posjet Hrvatskoj i Zadru, a dočekat će ih pravi košarkaški spektakl na jednoj od najljepših lokacija na svijetu - Pozdravu Suncu. Mann, novi bek Brooklyn Netsa poznat po nevjerojatnoj brzini i eksplozivnosti, te Anunoby, krilo New York Knicksa i jedan od najsvestranijih igrača lige, Zadar će posjetiti 31. srpnja.

Pravi košarkaški spektakl očekuje se od 19 do 21 sat, a posjetitelji će, osim druženja s Terance Mannom i OG-a Anunobyjem, uživo moći pratiti napeti košarkaški 3x3 turnir u kategoriji U18. NBA zvijezde bodrit će timove, fotografirati se s fanovima i osobno uručiti nagrade pobjednicima.

Zadar je, pored Berlina, Frankfurta i Beograda odabran kao posljednja stanica Skechers - Own The Court turneje, sve s jednim cijlem: stvaranjem nezaboravnog košarkaškog iskustva i predstavljanjem Skechersovih inovativnih tenisica za košarku.

Foto: PROMO

Skechers – Own the Court turneja udobnosti i kvalitete



Terance Mann i OG Anunoby ambasadori su Skechersa – popularnog brenda koji je svoj imidž izgradio na udobnosti i kvaliteti, dvjema ključnim vrijednostima kada je riječ o obući. Mann se Skechersovu timu pridružio 2023. godine, dok je Anunoby najnovije pojačanje od ovog ljeta te će se u ulozi ambasadora prvi puta predstaviti na europskoj turneji. "Skechers mi je omogućio da i dalje igram košarku na vrhunskoj razini, a ove tenisice jednostavno obožavam," ističe OG Anunoby, koji nosi različite modele iz Skechers Basketball linije, uključujući SKX NEXUS™ i SKX REIGN™. "Igram brzo i nisko uz parket. Puno skačem i stalno sam u pokretu, pa mi je važna obuća koja mi pruža udobnost, sigurnost i podršku – a Skechers mi sve to daje. Svakog dana mogu igrati svoju najbolju igru," dodaje.

Slično iskustvo sa Skechersom ima i Terance Mann: "Od prvog trenutka kad sam zakoračio na teren u Skechersicama, znao sam da je riječ o pravoj stvari – nevjerojatno su udobne, a usto i odražavaju moj stil," naglašava Mann.

Uz ovaj dvojac, Skechersov tim čini još devet vrhunskih košarkaša: Julius Randle, Norman Powell, Joel Embiid, Jabari Walker, Josh Green, Terry Rozier, Rickea Jackson, Kiki Iriafen i Jackie Young.

Foto: PROMO

Skechers je u svijet košarke ušao 2023. godine lansiranjem svoje napredne SKX REIGN™ linije performance tenisica. SKX modeli nude inovaciju, udobnost i vrhunsku izvedbu kakva se rijetko viđa na terenu. Baš zato i ne čudi što se u ovoj liniji pronašlo jedanaest vrhunskih košarkaša – jer Skechers je brend koji razumije i podržava sportski način života.

Stoga, ako volite košarku, udobnost na nogama i prekrasne zalaske sunca – ne propustite košarkaški spektakl u četvrtak, 31. srpnja u Zadru i zavladajte terenom! Svi smo pozvani!