Sandro Perković: Ovo je ogroman udarac našim ambicijama, ali treba biti realan i priznati

U 35. kolu SuperSport HNL-a, Lokomotiva i Dinamo remizirali su na Maksimiru rezultatom 1:1. Dinamo je poveo u prvom poluvremenu pogotkom Sandra Kulenovića iz kaznenog udarca, dok je u nastavku susreta izjednačio Silvio Goričan sjajnim pogotkom za Lokomotivu.

Utakmicu je na konferenciji za medije prokomentirao trener Dinama Sandro Perković:

– Čestitke Lokomotivi, odigrali su kvalitetnu utakmicu. Ovo je ogroman udarac našim ambicijama, ali treba biti realan i priznati da od početka nismo bili pravi. Nismo imali kontrolu nad loptom, iako smo uspjeli povesti 1:0. U drugom poluvremenu imali smo prilike za povećanje vodstva, a u ovakvim situacijama to moraš iskoristiti. Nažalost, primili smo eurogol koji je sve okrenuo.

Na pitanje o pristupu u prvom poluvremenu, bio je jasan:

– Nismo bili pravi. Imali smo previše dodira s loptom, nedostajalo je odlučnosti i konkretnih rješenja na bokovima. Lokomotiva je bolje reagirala, stvorila višak u sredini i zaslužuje čestitke, još jednom im čestitam na igri.

O tome je li Lokomotiva pokazala više želje, Perković kaže:

– Problem nije bio u njihovoj dominaciji, nego u našem pristupu. Lopta je sporije kružila, odluke u završnici nisu bile dovoljno kvalitetne. Olako smo gubili posjed i to nam se stalno ponavlja. To nije dobro.

Upitan koliko bi se igrača trebalo promijeniti ako ostane na klupi, odgovorio je suzdržano:

– Ne bih sada o tome špekulirao. Ova utakmica je presjek sezone – u nekim trenucima loši, pa dobri. Imali smo šansu preko Sučića, Petkovića, na kraju i Baturine, ali lopta nije htjela u gol. Primili smo eurogol.

I dalje vjeruje u borbu za naslov:

– Dok god postoji matematička šansa, borit ćemo se. Na nama je da posljednje kolo odradimo maksimalno profesionalno.

Nak kraju je izjavio:

– Ne bih rekao da se naslov izgubio samo na tim utakmicama. Izgubili smo previše bodova ukupno. Liga je dugotrajno i pošteno natjecanje, na kraju dobiješ ono što zaslužuješ.

Trener Lokomotive Mario Cvitanović je rekao:

– Dinamu je u prvom poluvremenu playmaker bio golman Nevistić, on je jedini imao slobodu. Zatvorili smo sve njihove opasne zone, i to je isključiva zasluga mojih igrača. Mi rastemo iz utakmice u utakmicu. Šteta što dolazi posljednje kolo i što mi je to zadnja utakmica na klupi Lokomotive. Odlazim mirne savjesti i prepuštam posao Nikici Jelaviću.