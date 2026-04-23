PRVO POJAČANJE

Graf se baca na posao: Hajduk već dogovorio prvi potpis ovog ljeta?

23.04.2026.
u 17:12

Riječ je o veznom igraču albanskog kluba Malisheve, no ovog ljeta mu istječe ugovor. Navodno je već sve dogovorio s Hajdukom te bi trebao staviti potpis na trogodišnji ugovor s bijelima

Novi sportski direktor Hajduka Robert Graf u klub je stigao prošlog tjedna, a čini se kako je već pronašao prvo pojačanje za sljedeću sezonu. Prema pisanju albanskih medija, novi igrač bijelih trebao bi postati 22-godišnji nogometaš s Kosova Etnik Brruti. 

Riječ je o veznom igraču albanskog kluba Malisheve, no ovog ljeta mu istječe ugovor. Navodno je već sve dogovorio s Hajdukom te bi trebao staviti potpis na trogodišnji ugovor s bijelima. Ipak, iako je gotovo pa sve završeno, još uvijek nema službene potvrde ni kluba ni igrača. Brrutija neki mediji povezuju i s Rijekom.

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno

On je u mlađim dobnim kategorijama predstavljao reprezentaciju Kosova u svim uzrastima do 19 godina, da bi potom upisao osam nastupa i dva pogotka za reprezentaciju Albanije do 21 godine. Još nije nastupio ni za jednu reprezentaciju na seniorskoj razini tako da se još uvijek može vratiti pod zastavu Kosova.

Za Malsihevu je upisao 115 nastupa u tri sezone, zabio 15 golova i dodao 11 asistencija.
