Samo Englezi igraju do zadnjega pa što bude, tako su i sada išli dalje

Iako su prvi put u povijesti u finalima Lige prvaka i Kupa Uefe/Europske lige sva četiri kluba iz iste zemlje, točnije iz Engleske, Englezima to ne daje pravo da pomisle na frazu “nogomet se vraća kući”.

Istina je da će se za pehar Lige prvaka boriti engleski klubovi Liverpool i Tottenham, a za naslov pobjednika Europske lige Arsenal i Chelsea, no podaci govore da je među 72 igrača ta četiri kluba, koji su bili u zapisnicima uzvratnih polufinalnih utakmica, bilo samo 16 Engleza.

Koliko to znači za nogomet, prokomentirao je hrvatski nogometni trener i bivši vratar Southamptona i Hajduka Ivan Katalinić (68).

Granice su sve otvorile

– Rekli smo da će otvaranje granica štetiti nogometu. Prije su u Europi mogla igrati trojica stranaca, tako je bilo i kada sam ja igrao. Kako je Engleska ušla u Europsku uniju, njezine prva, druga, treća i četvrta liga također imaju mnogo stranaca. Svatko kaže da želi domaće igrače jer su reprezentacije loše pa im domaći trebaju, no gazde žele najbolje, a najbolji nisu iz Engleske, nego izvana – pojasnio je Katalinić pa dodao zašto je “engleski” nogomet trenutačno toliko dominantan u Europi.

– Mislim da su Englezi najviše ulagali u igrače i stadione. I njihovi su klubovi zato otišli toliko daleko od drugih. Ne radi se o tome da stvaraju igrače, već dovode zvijezde iz drugih sredina i momčadi. Dovode strance, a otkad je ušao strani kapital, kupuju najbolje igrače i žele biti najbolji.

I najbolji i jesu, barem su tako pokazale polufinalne utakmice dva najjača europska klupska natjecanja. A kako je te utakmice vidio Ivan Katalinić?

– Vratilo me sve to u prošlost. Događalo se to i prije. Ja sam s Hajdukom ispao nakon 1:4 i 2:0, i drugi su klubovi tako ispadali zbog preokreta. To što se dogodilo sigurno nitko nije očekivao. Liverpool je prošao i to smo možda i mogli naslutiti, ali Tottenham i Ajax izbacili su sve velike klubove, to nisam očekivao. Zato kažem da samo kod Engleza postoji to da igraju do zadnjega pa što bude. Posljednje dvije utakmice su to vrlo zorno pokazale. Oni igraju do zadnje minute, izginu na terenu i zato su i otišli dalje.

U finalu Lige prvaka tako će 1. lipnja u Madridu glavni akteri biti Liverpool i Tottenham, a u finalu Europske lige, 29. svibnja u Bakuu, Arsenal i Chelsea. Londonski plavi drugi put u povijesti igrat će u finalu Europske lige, nakon što su 2013. u Amsterdamu pobijedili Benficu.

Osim toga, sada imaju dobar niz. Štoviše, rekordni niz bez poraza u Europskoj ligi, i to od 17 utakmica. Posljednji su put pobijeđeni 11. travnja 2013. na gostovanju kod Rubina (2-3). Drugi finale igraju i Topnici, nakon što su 2000. došli do finala Kupa Uefe, no Galatasaray je pobijedio izvođenjem jedanaesteraca.

Liverpool i Arsenal u prednosti

– Arsenal mi je bliži po igri da pobijedi u finalu. Obje se momčadi međusobno dobro poznaju. A kada je riječ o Ligi prvaka, Liverpool po tradiciji pobjeđuje Tottenham, ove sezone ga je pobijedio u prvenstvu. No, gledajući ovu sezonu Lige prvaka, teško je išta prognozirati. Postoji tu još jedan problem, a taj je da će pauzirati dvadesetak dana. Ni jedni ni drugi neće igrati FA kup, prvenstvo je na kraju. Tako da tko se bude bolje pripremio, slavit će. A nije tako lako pripremiti se za finale nakon tolike stanke.

