Rukomet

Sada je i službeno - Zagreb jedini klub bez bodova u obje skupine Lige prvaka

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
20.11.2025.
u 21:27

Rukometaši Zagreba jedina su momčad nakon osam odigranih kola u obje elitne skupine Lige prvaka koja nema nijedan osvojeni bod. Dinamo iz  Bukurešta je nakon sedam uzastopnih poraza uspio  skupini A pobijediti na svom parketu francuski Nantes s 29:28 i tako osvojiti prva dva boda.

Junaci rumunjske pobijede bili su Dedu i Langaro koji su postigli po šest pogodaka, te vratar Iancu koji je imao 14 obrana. Kod Nantesa je najefikasniji bio Leopold sa sedam pogodaka.

U skupini B, u kojoj igra Zagreb, Wisla (Alilović 14 obrana, Mihić 3, Šušnja 2) je u gostima pobijedila danski GOG s 30:28, dok je Szeged (Jelinić 3, Šoštarić 2) na svom parketu uvjerljivo svladao Pelister s 35:20.

Poredak nakon osmog kola: Magdeburg 16, Barcelona 14, Wisla 10, Szeged 8, PSG 8, GOG 6, Pelister 4, Zagreb 0 

Ključne riječi
Szeged Wisla Liga prvaka Dinamo Zagreb rukomet

