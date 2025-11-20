Sada je i službeno - Zagreb jedini klub bez bodova u obje skupine Lige prvaka

Rukometaši Zagreba jedina su momčad nakon osam odigranih kola u obje elitne skupine Lige prvaka koja nema nijedan osvojeni bod. Dinamo iz Bukurešta je nakon sedam uzastopnih poraza uspio skupini A pobijediti na svom parketu francuski Nantes s 29:28 i tako osvojiti prva dva boda.

Junaci rumunjske pobijede bili su Dedu i Langaro koji su postigli po šest pogodaka, te vratar Iancu koji je imao 14 obrana. Kod Nantesa je najefikasniji bio Leopold sa sedam pogodaka.

U skupini B, u kojoj igra Zagreb, Wisla (Alilović 14 obrana, Mihić 3, Šušnja 2) je u gostima pobijedila danski GOG s 30:28, dok je Szeged (Jelinić 3, Šoštarić 2) na svom parketu uvjerljivo svladao Pelister s 35:20.

Poredak nakon osmog kola: Magdeburg 16, Barcelona 14, Wisla 10, Szeged 8, PSG 8, GOG 6, Pelister 4, Zagreb 0