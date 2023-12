S američkim povratnicima žuti rastu, pokazao se Cedevitin Bogdanović

Nakon uvjerljive pobjede u Šibeniku (98:75), košarkaši Splita odigrali su još jednu dobru gostujuću utakmicu Favbet Premijer lige. U Zagrebu su pobijedili domaću Cedevitu Junior s 89:65 pa je trener Slaven Rimac, u stilu "lakše se diše", ustvrdio:

- Izborili smo dvije bitne gostujuće pobjede. U posljednjih sedam-osam utakmica ubilježili smo samo jedan poraz i ja sam rekao momčadi da poraz od Cibone, i način kako smo igrali tu utakmicu, nije mjerilo naše vrijednosti. Uostalom, ta je utakmica i za mene bila jedna od najlošijih što sam vodio kao trener no puno je još utakmica pred nama. Izgubljena su tri mjeseca u lošem odabiru stranaca no imali smo sreće da smo uspjeli vratiti igrače od prošle godine no trebat će nam neko vrijeme da se uigramo.

A aktualni stranci, u ovoj su utakmici bili dvoznamenkasti (Shorter 14, Fundeburk 11, Sullivan 10) baš kao i ljevoruki Boris Tišma (10 koševa) te najbolji pojedinac utakmice Toni Perković (21 koš, četiri trice, šest asistencija) kojemu ne smeta što ulazi s klupe:

- Zezala me ozljeda no sada sam se vratio. U posljednje vrijeme ulazim s klupe, baš kao što je to svojedobno bio slučaj i kod trenera Subotića. Meni nije presudno jesam li u startnoj petorci ili ulazim s klupe, ja ću prihvatiti sve što treneru odgovara.

Gledajući sastav žutih, to je svakako momčad koja ima kapacitete za borbu za domaće trofeje pa Perković ističe:

- Split je svake godine u borbi za trofeje a i jedan i drugi, i Prvenstvo i Kup, se stvarno dugo čekaju. Svaki put ulaziš u sezonu da to napraviš i nadaš se da će to biti baš ta sezona.

O tome smo pričali i s jedinim teškim centrom u cijeloj Premijer ligi Krešom Ljubičićem:

- Mi ne želimo izlaziti s velikim najavama, pogotovo nakon slabijeg prvog dijela sezone, i naš je jedini cilj zatvoriti se u dvoranu i ispraviti ono što dosad nismo dobro radili. Nakon što smo u prvom dijelu sezone Cedevitu i Šibenik dobili s neuvjerljivom igrom, ovaj put to nije bio slučaj. Nakon poraza od Cibone dogodio se klik. Stali smo, razgovarali, pogledali video i odlučili promijeniti neke stvari u taktici i pristupu i nadam se da će nas taj smjer odvesti u više pobjeda.

A smjer koji se, višom silom, događa Cedeviti Junior nikako nije dobar. U ovoj utakmici trener Damir Mulaomerović nije mogao računati na talentiranog Tonija Bilića i šutera Sandra Rašića a nakon prve četvrtine niti na krilnog-centra Ivana Karačića pa je u jednom razdoblju peticu morao igrati krilni igrač Martin Jelić (13 koševa, 5 skokova), uz razigravača Vitu Kučića (10 koševa, 5 asista), najkonkretniji među cedevitašima u ovom susretu.

- I jedini preostali centar Jan Kosi igra ozlijeđen. Realno, mi igramo s dvije trojke na poziciji četiri i s dvije četvorke na poziciji pet. S obzirom na stanje, trebaju nam neki igrači, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti nešto naći - kazuje Mulaomerović koji je, suočen s kratkom rotacijom, dao dosad najveću minutažu 19-godišnjem Ivanu Bogdanoviću (8 koševa, 2 asista), inače rođaku proslavljenog nam internacionalca i NBA igrača Bojana Bogdanovića.

A baš on dopao se jednom NBA skautu koji je došao vidjeti Bilića (a njega neće biti možda i šest tjedana) a vidio je Bogdanovića. No, za sve te talentirane klince trener Mulaomerović ima poruku:

- Dobro je što možemo tim mladim igračima dati priliku da igraju. Bogdanović je pokazao da je talentiran ali je tu puno rada pred njim, pogotovo u defenzivnom dijelu. Mnogi mladi igrači bi prečicom u NBA a dalek je put do tamo.