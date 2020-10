Ruskinja protiv Habibovih prijetnji Macronu: Pa ovo se u Kuranu smatra grijehom

Izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u posljednje vrijeme dižu puno prašine, a najviše su ih digle u Dagestanu kod bivšeg MMA borca, jednog od najboljih u povijesti, Habiba Nurmagomedova.

- Islam je religija koja je danas u krizi, u Europi i cijelom svijetu. A u Francuskoj islam treba osloboditi stranih utjecaja. Othrvat ćemo se onima koji nas u ime religije žele unazaditi - poručio je Macron.

Podsjetimo, Habibu to nije najbolje sjelo pa je objavio fotografiju na kojoj se na licu francuskog predsjednika vidi otisak stopala.

"Neka ti Svemogući unakazi lice i svima koji, pod sloganom slobode govora, vrijeđaju osjećaje više od jedne i pol milijarde muslimanskih vjernika. Nek ih Alah osramoti na ovom svijetu i u budućem. Alah je brz u obračunima, a to ćete vidjeti. Mi smo muslimani, volimo svog proroka Muhameda (nek je mir i Božji blagoslov na njega) više nego svoje majke, očeve, djecu, žene i sve ljude koji su nam bliski srcu. Vjerujte mi, ove provokacije će im se vratiti", napisao je Habib.

Ovakav agresivan pristup nije se svidio ruskim političarima, pogotovo Kseniji Sobčak koja je 2018. na predsjedničkim izborima bila protukandidatkinja Vladimiru Putinu.

"Habibe, ti si heroj za mnoge mlade ljude u Rusiji. Nedavno si učinio da mnogi Rusi budu ponosni na svoju zemlju zbog tvoje pobjede. Poštujem tvoju posvećenost vjeri, imaš pravo vjerovati i voljeti koga god želiš, ali ne misliš li da bi se tvoji nedavni komentari upućeni francuskom predsjedniku mogli protumačiti kao poticanje na nasilje nad Macronom? On nikada nije govorio protiv muslimana, on je samo osudio islamski radikalizam i teroriste koji su počinili ubojstva, a to se u Kuranu smatra dubokim grijesima. Zar ne?

Pitam se je li moguće izraziti svoje mišljenje na manje agresivan i prijateljski način. Svi smo ljudi bez obzira na svoju vjeru i kulturu. Nije li moguće živjeti u miru bez obzira na naša uvjerenja i vjeru?", napisala je Sobčak.