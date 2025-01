Rukometaš izbačen sa SP-a! Par sati prije utakmice stigla iznenađujuća vijest, evo o čemu se radi

Ostali sportovi

Zrinka Ljutić razočarana: Nisam mogla predvidjeti neke stvari koje su se dogodile

"Nažalost, nisam briljirala, nisam uspjela ući u drugu vožnju nakon velike greške u prvom laufu. Greška se dogodila dosta rano u stazi i koštala me puno vremena, pokušala sam to nadoknaditi u nastavku i nadala se ući u drugu vožnju i možda preokrenuti situaciju u drugoj, ali to je slalom", rekla je Ljutić