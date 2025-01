Ključni igrač Hrvatske propušta Svjetsko prvenstvo? Taj čovjek stvarno nema sreće...

David Mandić, desno krilo hrvatske rukometne reprezentacije, zaista nema sreće. Na utakmici protiv Slovenije ozlijedio je list. U početku se mislilo da je ozljeda lakše prirode i da će David biti spreman za prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, no liječnička služba procijenila je da on neće igrati u prvom krugu. Moramo pričekati da vidimo hoće li se priključiti u drugom, kad ćemo igrati puno zahtjevnije utakmice protiv Islanda i Slovenije. Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu očekivali smo u rosteru Hrvatske dva Mandića, no ispalo je da neće igrati nijedan od njih. Vratar Matej Mandić propustit će prvenstvo zbog posljedica fizičkog napada sad već bivšeg suigrača Miloša Kosa, a David očigledno trenutačno nije na sto posto.

David Mandić doista nema sreće kad je riječ o nastupima za hrvatsku reprezentaciju. Ovo mu je četvrto uzastopno natjecanje na kojem neće igrati, odnosno zasad ga barem neće biti u prvom krugu. Propustio je 2023. godine Svjetsko prvenstvo u Švedskoj zbog operacije prepona, prošle godine Europsko prvenstvo u Njemačkoj zbog bolova u vratu, a nije sudjelovao ni na Olimpijskim igrama u Parizu zbog upale pubične kosti. Šteta, David je trebao biti jedan od ključnih igrača obrane izbornika Dagura Sigurdssona, i to na poziciji dva. Kao da ga je stiglo prokletstvo Domagoja Pavlovića. Naime, obojica su članovi njemačkog Melsungena, a Domagoj je zbog silnih ozljeda propustio pet, šest velikih natjecanja da bi na kraju i odustao od rukometa. Vjerujemo da se to Mandiću neće dogoditi.

Šteta, imao je David sjajnu polusezonu u Melsungenu. Uostalom, njegov klub završio je kao jesenski prvak, s četiri boda više od drugoplasiranog Füchsea i trećeplasiranog Kiela. No da ga nešto muči, uočili smo u Prelogu kada smo s njim razgovarali uoči Svjetskog prvenstva. Bio je nekako bezvoljan, kao da je znao da ga muči ta tetiva i da je upitan za turnir. Njegovi odgovori bili su kratki, a stekao sam dojam da bi najradije izbjegao razgovor. Sada znam zašto je bio takav. Inače, Mandić je svojim fizičkim predispozicijama idealan za poziciju lijevog krila. Njegova eksplozivnost i brzina čine ga jednim od najopasnijih igrača na svojoj poziciji u europskom rukometu. Svoju rukometnu priču započeo je u mladim kategorijama RK Izviđač iz Ljubuškog, gdje je pokazao izniman talent i potencijal.

