Ronaldo želi ispisati povijest u Unitedu: Sir Alex Ferguson je moj nogometni otac!

Ako ovo iza nas nije bio jedan od najzanimljivijih nogometnih prijelaznih rokova, ne znamo koji onda jest. U samo nekoliko dana odlasci Lionela Messija i Cristiana Ronalda iz dosadašnjih klubova bili su glavne vijesti.

A u smiraj transfernog roka iz Španjolske su javili i da se Antoine Griezmann vratio u madridski Atletico! Iz Barcelone je otišao na posudbu, uz mogućnost otkupa za 40 milijuna eura. Evo kako su tu vijest prenijeli na službenoj stranici Atletica:

U Atleticu slave

– Francuz se vraća na jednogodišnju posudbu s mogućnošću produljenja za još jednu godinu, koju može zatražiti bilo koja strana, nakon što je naš klub postigao dogovor s Barcelonom. Griezmann se prvi put pridružio Atleticu uoči sezone 2014./15., a debitirao je 10. kolovoza 2014. za vrijeme Španjolskog superkupa koji smo osvojili... Griezmann je peti strijelac našeg kluba, sa 133 gola u 257 utakmica, ali i s 50 asistencija... U tih 257 utakmica osvojio je Španjolski superkup, Europsku ligu i Europski superkup. Također, bio je treći u izboru za Zlatnu loptu 2018., a iste godine osvojio je Svjetsko prvenstvo s Francuskom. Dobrodošao natrag, Griezmann!

Zanimljiv sadržaj ovih dana možemo čitati i na službenim stranicama Manchester Uniteda.

Tamo su se pohvalili ekskluzivnim intervjuom s Cristianom Ronaldom koji je nakon 12 uspješnih godina u madridskom Realu i torinskom Juventusu, ponovno došao na Old Trafford.

Na pitanje kakav je osjećaj ponovno biti ​​igrač Manchester Uniteda, rekao je:

– Pa, kao što znate, imam fantastičnu povijest s ovim nevjerojatnim klubom. Bio sam ovdje s 18 godina i naravno da sam sretan što sam se nakon 12 godina vratio kući. Jako mi je drago što sam ponovno tu i jedva čekam prvu utakmicu.

Kakvu je ulogu Alex Ferguson odigrao pri vašem povratku u klub?

– Kao što znate, kada sam potpisao za Manchester United s 18 godina, Sir Alex Ferguson bio je u tome ključan. Sjećam se dok sam bio u Sportingu da smo u Lisabonu igrali protiv Manchester Uniteda. Sir Alex Ferguson je moj nogometni otac. Puno mi je pomogao, naučio me mnogim stvarima i imao je veliku i važnu ulogu u svemu, a i stalno smo u kontaktu. On je nevjerojatna osoba. Zaista mi se jako sviđa kao trener i čovjek i on je glavni razlog što sam potpisao ugovor s Manchester Unitedom.

Što mislite o tom potezu u ovom trenutku vaše karijere i vašeg života?

– Mislim da je to najbolja odluka koju sam donio. Sada sam prešao iz Juventusa u Manchester United, to je novo poglavlje u mojem životu, sretan sam i drago mi je i želim nastaviti dalje, ući u povijest, pokušati pomoći Manchesteru da postigne sjajne rezultate, da osvoji trofeje pa i onaj najvažniji.

Sjajan odnos sa Solskjærom

Jeste li razgovarali s trenerom Oleom Gunnarom Solskjærom o preseljenju i o tome što radi u Unitedu?

– Razgovarali smo, ali naravno da ću imati vremena razgovarati s njim licem u lice, da znam što očekuje. Kao što znate, igrao sam s njim dvije ili tri godine u Manchester Unitedu pa smo u dobrim odnosima, ali je sada on u drugoj ulozi, ja sam igrač, a on trener. Ali nije važno, moj odnos s njim je odličan i, kao što sam već rekao, tu sam u Manchesteru kako bih pomogao momčadi u postizanju što boljih rezultata, a trener može računati na mene u svemu što bude želio. Na raspolaganju sam za sve.

Bilo kako bilo, lagao bi onaj tko bi rekao da Ronaldo nije obilježio i Manchester United, ali i sam nogomet. A sudeći po svemu, još je željan rekorda i itekako može pomoći crvenim vragovima... Podsjetimo, za klub s Otoka odigrao je ukupno 292 utakmice i postigao 118 pogodaka.