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SVE SE PRATI

Znate kako funkcionira tehnologija koja je Hrvatskoj poništila produžetke? Senzor prikuplja podatke 500 puta u sekundi

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Marko Pavić
03.07.2026.
u 04:14

Fifa na svojoj stranici navodi da je mala inercijska mjerna jedinica (IMU), koja radi na frekvenciji od približno 500 Hz, ugrađena je u loptu. Senzor prikuplja podatke 500 puta u sekundi, bilježeći ubrzanje i vrlo precizna kretanja lopte u tri dimenzije.

Hrvatska je na nakon dramatične utakmice u Torontu poražena od Portugala s 2:1 čime se u 1/16 finala oprostila od Svjetskog prvenstva. Hrvatska je u uspjela zabiti u posljednjim sekundama dvoboja, no gol je poništen zbog zaleđa. Senzor je pokazao da je golu Hrvatske prethodilo Matanovićevo diranje lopte kosom.

Pa idemo vidjeti kako ta tehnologija funkcionira. Fifa na svojoj stranici navodi da je mala inercijska mjerna jedinica (IMU), koja radi na frekvenciji od približno 500 Hz, ugrađena je u loptu. Senzor prikuplja podatke 500 puta u sekundi te bilježi ubrzanje i vrlo precizna kretanja lopte u tri dimenzije. 

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Na temelju tih podataka određuje se trenutak kada je lopta dodirnuta, a informacije se u stvarnom vremenu šalju u prostoriju za VAR, gdje se kombiniraju s podacima o kretanju igrača koje prikupljaju stadionske kamere kako bi pomogle sucima. Pomoću ove tehnologije, navodi Fifa, moguće je precizno odrediti kada je bio kontakt igrača i lopte.

Fifa navodi da su između 2020. i 2022. godine provedena brojna testiranja kako bi se potvrdila točnost podataka koje prikuplja lopta sa senzorom. Uoči početka svakog Fifinog natjecanja, provodi se niz rigoroznih testova i protokola sa svim tehnološkim partnerima kako bi se osiguralo da tehnologija funkcionira besprijekorno.

Testovi su pokazali i da senzori ne utječu na ponašanje i let lopte, težinu ni ravnotežu, navodi Fifa.

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Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

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