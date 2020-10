Roma mladog Hrvata šalje u nizozemskog prvoligaša...

Hrvatski vezni nogometaš Ante Ćorić (23) otišao je u petak na jednogodišnju posudbu iz Rome u nizozemskog prvoligaša VVV-Venlo, izvijestio je klub s jugoistoka Nizozemske na svojoj internetskoj stranici.

Ćorić je prošlu sezonu proveo na posudbi u španjolskom drugoligašu Almeriji nakon čega se vratio u Rim, no talijanski prvoligaš nije računao na njega pa ga je poslao na novu posudbu.

"Bilo je velikog interesa raznih klubova. Na kraju sam se odlučio za VVV-Venlo. Imam dobar osjećaj oko dolaska u ovaj klub i prvu nizozemsku ligu", rekao je Ćorić po dolasku u Nizozemsku. "Od početka su bili jako srdačni. Trener i uprava su mi rekli da me žele ondje, a to mi daje samopouzdanje", dodao je.

Foto: Ante Coric, Marco Llorente

Ćorić je u Romi bio upisao tri nastupa a za Almeriju je odigrao 17 utakmica tijekom kojih je imao tri asistencije. U Nizozemskoj se nada potrebnoj minutaži kako bi se vratio na igračku razinu na kojoj je bio uoči dolaska u Romu iz zagrebačkog Dinama godine 2018.

"Ante je nesumnjivo veliki talent", istaknuo je Stan Valcke, sportski direktor Venla. "Bio je debitirao na visokoj razini jako mlad a onda je napravio iskorak u inozemstvo. Klub poput Rome ima jako široku selekciju igrača i puno opcija. Jako se teško ondje odmah isprofilirati", dodao je.

Foto: Ante Coric

VVV-Venlo, klub iz grada Venla sa 102.000 stanovnika na granici s Njemačkom, na kraju sezone će moći otkupiti Ćorićev ugovor od Rome."Mi smo odmah javili Romi da ga želimo ovdje. Kod nas će imati priliku više igrati. Morat će pokazati što sve može te smo uvjereni da će se iskazati", rekao je Valcke.VVV-Venlo u prva prvenstvena tri kola ima jednu pobjedu, remi i poraz. Prošlu sezonu je završio na 13. mjestu među 18 klubova prve nizozemske lige.

Ćorić je 2016. debitirao za reprezentaciju Hrvatske za koju je upisao tri nastupa.

U Nizozemskoj su bila još dvojica mladih igrača koja su rano napustila Dinamo. Robert Murić (24) je od 2014. do 2016. igrao za Ajax B a Alen Halilović (24) je prošle sezone nastupao za Heerenveen.