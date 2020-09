Ni s igračem manje ne gube. Ronaldo doveo Juve do izjednačenja protiv Rome

U derbiju 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma i Juventus su na Olimpicu odigrali 2-2.

Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, no Juve se oba puta vratio postigavši drugi gol s igračem manje.

Oba gola za rimski sastav zabio je Francuz Jordan Veretout (31 - 11m, 45), dok je dvostruki strijelac za goste iz Torina bio Portugalac Cristiano Ronado (44 - 11m, 69).

Roma je povela u 31. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Veretout. Francuz je sam izborio jedanaesterac nakon što je njegov udarac rukom zaustavio sunarodnjak Adrien Rabiot.

Izjednačio je Juventus u 44. minuti, također iz kaznenog udarca. Rukom je igrao Lorenzo Pellegrini, a Ronaldo sigurno zabio. No samo dvije minuta kasnije Roma je stigla do nove prednosti. Bila je to brza kontra koju je u pogodak pretvorio Veretout na Mkitarijanovu asistenciju.

U 62. minuti talijanski prvak je ostao s igračem manje nakon što je zbog drugog kartona isključen Rabiot. Juve je ipak, s igračem manje izjednačio u 70. minuti, a strijelac je ponovo bio Ronaldo.