Roko Horvat u Celju iz kvalifikacija stigao do prvog profesionalnog naslova

I dok se većina naših etabliranih tenisača i tenisačica protekli tjedan bavila pripremama za nastup na US Openu koji počinje u ponedjeljak, neki su na manjim turnirima marljivo skupljali bodove za liste. Najbolji su u tome bili 19-godišnja Čakovčanka Antonia Ružić i dvije godine stariji Zagrepčanin Roko Horvat. Oni su turnire na kojima su nastupili i - osvojili.

Antonia je u finalu ITF-ova turniru u španjolskom Vigu (25.000 USD) nadjačala Britanku Anne Brogan sa 6:1, 6:1 i osvojila peti pojedinačni naslov na ITF turnirima, drugi ove godine (Darmstadt).

I dok se to od nje i očekivalo, jer je bila prvopostavljena igračica, trijumf Horvata na ITF-ovu Futuresu u Celju (15.000 USD) istinska je senzacija. Posebno ako se zna da je Roko (sin bivšeg tenisača Branimira Horvata) uoči turnira bio 1653. na ATP listi i morao je igrati kvalifikacije. No, on je sve to prošao i pobjedom u hrvatskom finalu protiv vršnjaka Admira Kalendera u tri seta (6:3, 3:6, 6:1) stigao do svog prvog profesionalnog naslova. U dvoboju koji je trajao dva sata i devet minuta Roko je nakon 1:1 u odlučujućem setu nanizao pet gemova za najveći uspjeh karijere.

Horvat, član zagrebačkog Top Spina, do finala je stigao bez izgubljenog seta, a na tom je putu svladao prvog i trećeg nositelja turnira, Talijana Edoarda Lavagna u drugom kolu sa 7:5, 6:2 te njegovog sunarodnjaka Danielea Capecchija sa 6:2, 6:2 u polufinalu.



Studentu treće godine prestižnog američkog sveučilišta Columbia ovaj će rezultat donijeti 15 ATP bodova i veliki uspon na pojedinačnoj ATP ljestvici na kojoj će se po prvi put u karijeri naći među 1000 najboljih na svijetu. Preciznije, trebao bi se naći oko 840. pozicije, što je napredak od čak 813 mjesta. Horvat će biti 12. hrvatski tenisač u Top 1000.