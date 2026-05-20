Engleski nogometni savez jučer je donio odluku kako će iz finala doigravanja za ulazak u Premier ligu izbaciti Southampton. Posljedica je to afere Spygate u kojoj je zaključeno kako su 'Sveci' snimali treninge svog protivnika u polufinalu Middlesbrougha tri dana prije same utakmice. Tako je povrijeđen integritet natjecanja pa bi se tako 'Borough trebao boriti za plasman u Premier ligu protiv Hull Cityja našeg Sergeja Jakirovića.

Predsjednik Tigorva i Jakirovićev šef Acun Ilicali tvrdi kako bi Hull u Premier ligu mogao ući bez potrebe da igra u finalu doigravanja. Turski poduzetnik tvrdi kako njihovi odvjetnici već rade na tome, a ovako je objasnio zašto bi finale trebalo biti preskočeno:

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U normalnim okolnostima dvije su momčadi izborile finale, a jedna je diskvalificirana. Mišljenje naših odvjetnika jest da bismo trebali izravno ući u Premier ligu, trenutno rade na tome i analiziraju situaciju. Ne možemo ništa sa sigurnošću tvrditi. Situacija je pomalo kaotična - rekao je pa dodao:

- Deset dana pripremali smo se za Southampton. Cijelo planiranje, analiza i rad bili su usmjereni na njih. Sada se, nekoliko dana prije finala, protivnik promijenio. Sutra igrači imaju slobodan dan, a u četvrtak je posljednji ozbiljan trening. Za novog protivnika pripremat ćemo se kroz jedan trening.

Ipak, nešto se pita i ljude iz EFL-a, a oni će teško pristati na tako nešto. Već su napravili presedan time što su izbacili Southampton i zamijenili ga Middlesbroughoom. Teško je za očekivati da će pristati otkazati 'utakmicu za 200 milijuna eura' kako zovu finale doigravanja. Riječ je o jednom od najpraćenijih susreta u Engleskoj koji se igra i na Wembleyju - hramu engleskog nogometa.