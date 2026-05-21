SLAVNI TENISAČ

Rafael Nadal otkrio šokantne detalje: Gušio sam se u vlastitoj slini i morao sam ići psihologu

Hommage à Rafael Nadal lors des internationaux de France de tennis à Roland Garros
Foto: Dante Badano/PsnewZ/Bestimage/BE
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
21.05.2026.
u 11:30

U petak će Netflix premijerno prikazati dokumentarnu seriju Rafa posvećenu Rafaelu Nadalu (39), jednom od najvećih tenisača u povijesti. U njoj se prikazuje fizička patnja koju je podnio u nemogućoj borbi protiv prirode, isprepletenu s 20 sezona u kojima je ostvario nevjerojatnu karijeru, kao i uvide u njegovo djetinjstvo i adolescenciju. 

A uoči dokumentarca, Nadal je otkrio neke dosad nepoznate detalje iz svoga života.

- U određenom trenutku nisam mogao kontrolirati svoje emocije ni situaciju na teniskom terenu. Drugo, morao sam hodati s bocom vode kada sam bio izvan terena, jer bih se inače ugušio vlastitom slinom. Zato sam rekao: "U redu, imam problem, moram ići specijalistu". Posjetio sam psihologa, a on mi je objasnio stvari koje sam već znao. Bio je potpuno racionalan - rekao je Nadal, a zatim dodao:

- Onda sam pomislio, kako je moguće da se to meni događa? Ali događa se, to je stvarnost. Trebala mi je drugačija vrsta pomoći. Zato sam otišao kod psihijatra. Dali su mi lijekove koji su mi omogućili da se tijekom mjeseci poboljšam. I tako je i bilo.

 
