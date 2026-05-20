Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATI U NEW YORKU

Šahovnica osvaja New York: 100-metarska hrvatska zastava uz East River uoči Svjetskog prvenstva

KATAR 2022 Hrvatski navijači po zadnji put razvukli najveću zastavu ispred hotela Vatrenih
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.05.2026.
u 20:31

Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi

Uz pozadinu zgrade Ujedinjenih Naroda, skyline NYC-a i East River, na obali Long Island Cityja 13. lipnja 2025. između 11 i 13 sati po njujorškom vremenu zaviorit će najveći hrvatski barjak ikad razvijen na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Navijačka udruga Mi Hrvati (Croatian Fans Embassy – CFE), u suradnji s hrvatskom dijasporom u New Yorku, organizira jedinstveni spektakl kojim simbolično započinje navijanje za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026.

Hrvatska zastava dimenzija 100 metara dužine i 12 metara visine, posebno šivena upravo u New Yorku, bit će razvijena u Anable Basinu, ekskluzivnoj lokaciji na obali East Rivera iz koje se u pozadini ocrtava silueta njujorških nebodera i sjedišta Ujedinjenih naroda. Prizor koji će zaustaviti New York. Iza ovog impresivnog simbola stoji Predrag Dado Čor i njegova ekipa iz Crikvenice. Dado je poznati hrvatski navijač iz Crikvenice i pokretač projekta najveće hrvatske navijačke zastave - strastveni pratilac Vatrenih koji je sa svojom zastavom obišao svjetska prvenstava i europska natjecanja, a u Kataru 2022. privukao poglede navijača iz cijelog svijeta. 

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Posebnu glazbenu dimenziju događaju dat će nastup Stevea Mesica Ludina, predstavnika iseljenika s američkom adresom koji je snimio novu navijačku himnu "Idemo na vrh". Svoju energičnu izvedbu donijet će na obalu East Rivera, gdje će njegova poruka - hrvatska je uvijek išla na vrh - dobiti potpuno novo, povijesno značenje uz razvijanje najveće hrvatske zastave ikad postavljene u Americi i pogled na zgradu UN-a.

Događaj nije samo navijački spektakl već nosi duboko simboličko značenje. Organizira se u čast doprinosa Hrvata u New Yorku i cijeloj dijaspori i njihove presudne uloge u međunarodnom priznavanju Republike Hrvatske. Poseban naglasak stavlja se na dvostruki jubilej: ove godine slavimo 250. godišnjicu osnivanja Sjedinjenih Američkih

Država i 35 godina od međunarodnog priznavanja Republike Hrvatske. Dvije nacije, dvije slobode, jedna zajednička poruka miru i dostojanstvu pred očima cijeloga svijeta.

Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi koja priliči otvaranju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu. Na pozornicu će izaći i istaknuti pojedinci koji su obilježili povijest hrvatske zajednice u New York, ljudi čiji je doprinos ostavio neizbrisiv trag u izgradnji ugleda i vidljivosti Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasnik Anable Basina je Hrvat Veselko Buntić koji je prije godinu dana ugostio i Neretvansku lađu na povijesnom oplovljavanju East Riverom.

- Ova zastava nije samo komad tkanine - ona je poruka. Poruka da smo ovdje, da smo ponosni i da navijamo ne samo za jedanaest igrača, već za cijelu jednu naciju koja je krvi i znoja dala da postoji na karti svijeta. New York je pravo mjesto da tu poruku ponesemo pred Ujedinjene narode - rekao je predsjednik udruge Mi Hrvati Stipe Drmić.

Mi Hrvati / Croatian Fans Embassy (CFE) najveća je i najprepoznatljivija hrvatska navijačka organizacija, s dugogodišnjim prisustvom na svim velikim međunarodnim turnirima. Organizacija je aktivna članica Football Supporters Europe (FSE) i nosi deklarativnu podršku hrvatskih sportskih saveza. Više informacija na cfe-mihrvati.hr

Mi Hrvati i hrvatski iseljenici iz NYC-a pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija hrvatska zastava udruga navijača Mi Hrvati New York

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!