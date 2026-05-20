Šahovnica osvaja New York: 100-metarska hrvatska zastava uz East River uoči Svjetskog prvenstva

Uz pozadinu zgrade Ujedinjenih Naroda, skyline NYC-a i East River, na obali Long Island Cityja 13. lipnja 2025. između 11 i 13 sati po njujorškom vremenu zaviorit će najveći hrvatski barjak ikad razvijen na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Navijačka udruga Mi Hrvati (Croatian Fans Embassy – CFE), u suradnji s hrvatskom dijasporom u New Yorku, organizira jedinstveni spektakl kojim simbolično započinje navijanje za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026.

Hrvatska zastava dimenzija 100 metara dužine i 12 metara visine, posebno šivena upravo u New Yorku, bit će razvijena u Anable Basinu, ekskluzivnoj lokaciji na obali East Rivera iz koje se u pozadini ocrtava silueta njujorških nebodera i sjedišta Ujedinjenih naroda. Prizor koji će zaustaviti New York. Iza ovog impresivnog simbola stoji Predrag Dado Čor i njegova ekipa iz Crikvenice. Dado je poznati hrvatski navijač iz Crikvenice i pokretač projekta najveće hrvatske navijačke zastave - strastveni pratilac Vatrenih koji je sa svojom zastavom obišao svjetska prvenstava i europska natjecanja, a u Kataru 2022. privukao poglede navijača iz cijelog svijeta.

Posebnu glazbenu dimenziju događaju dat će nastup Stevea Mesica Ludina, predstavnika iseljenika s američkom adresom koji je snimio novu navijačku himnu "Idemo na vrh". Svoju energičnu izvedbu donijet će na obalu East Rivera, gdje će njegova poruka - hrvatska je uvijek išla na vrh - dobiti potpuno novo, povijesno značenje uz razvijanje najveće hrvatske zastave ikad postavljene u Americi i pogled na zgradu UN-a.

Događaj nije samo navijački spektakl već nosi duboko simboličko značenje. Organizira se u čast doprinosa Hrvata u New Yorku i cijeloj dijaspori i njihove presudne uloge u međunarodnom priznavanju Republike Hrvatske. Poseban naglasak stavlja se na dvostruki jubilej: ove godine slavimo 250. godišnjicu osnivanja Sjedinjenih Američkih

Država i 35 godina od međunarodnog priznavanja Republike Hrvatske. Dvije nacije, dvije slobode, jedna zajednička poruka miru i dostojanstvu pred očima cijeloga svijeta.

Program događaja osmišljen je kao dvosatni kulturni, informativni i zabavni program uz spektakularno snimanje iz zraka . Posjetitelji će saznati više o ulozi hrvatske dijaspore u New Yorku, ali i uživati u živoj atmosferi koja priliči otvaranju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu. Na pozornicu će izaći i istaknuti pojedinci koji su obilježili povijest hrvatske zajednice u New York, ljudi čiji je doprinos ostavio neizbrisiv trag u izgradnji ugleda i vidljivosti Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasnik Anable Basina je Hrvat Veselko Buntić koji je prije godinu dana ugostio i Neretvansku lađu na povijesnom oplovljavanju East Riverom.

- Ova zastava nije samo komad tkanine - ona je poruka. Poruka da smo ovdje, da smo ponosni i da navijamo ne samo za jedanaest igrača, već za cijelu jednu naciju koja je krvi i znoja dala da postoji na karti svijeta. New York je pravo mjesto da tu poruku ponesemo pred Ujedinjene narode - rekao je predsjednik udruge Mi Hrvati Stipe Drmić.

Mi Hrvati / Croatian Fans Embassy (CFE) najveća je i najprepoznatljivija hrvatska navijačka organizacija, s dugogodišnjim prisustvom na svim velikim međunarodnim turnirima. Organizacija je aktivna članica Football Supporters Europe (FSE) i nosi deklarativnu podršku hrvatskih sportskih saveza. Više informacija na cfe-mihrvati.hr

Mi Hrvati i hrvatski iseljenici iz NYC-a pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju.