Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a!
'TROFEJ SA ZVJEZDICOM'

Engleski kolumnist žestoko kritizirao Arsenal, tvrdi da je ukaljan osvojeni naslov prvaka

Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION
Vecernji.hr
21.05.2026.
u 12:00

Kolumnist Daily Maila Jeff Powell žestoko je kritizirao Arsenalovu borbu za naslov prvaka Premier lige, tvrdeći da je londonski klub tijekom sezone imao veliku pomoć VAR-a i sudačkih odluka. Powell smatra da bi Arsenalov naslov prvak trebao ostati obilježen "velikom zvjezdicom" zbog niza kontroverznih situacija koje su, prema njegovu mišljenju, išle u korist momčadi Mikela Artete.

Posebno je izdvojio nekoliko spornih odluka, među kojima su nedosuđeni jedanaesterci za Everton i Brighton, izostanak crvenog kartona Gabrielu protiv Manchester Cityja te poništeni pogodak West Hama protiv Arsenala. Kritizirao je i odluku da Kai Havertz ostane na terenu nakon grubog prekršaja protiv Burnleyja.

Powell tvrdi da je Arsenal tijekom sezone promijenio stil igre, od atraktivnog i napadačkog nogometa prema agresivnijem i fizički dominantnom pristupu, posebno kod prekida. U tekstu je prozvao i VAR, za koji smatra da ozbiljno narušava vjerodostojnost natjecanja te pozvao na drastično ograničavanje njegove uloge u nogometu.

Autor upozorava i na šire posljedice takvog suđenja, navodeći da sve više navijača gubi interes za Premier ligu zbog, kako tvrdi, pretjeranog utjecaja tehnologije i sudačkih intervencija na rezultate utakmica. Naveo je i da je teško očekivati da će Arsenal naići na tako blagonaklone suce u finalu Lige prvaka protiv PSG-a.

Podsjećamo, nakon 22 godine čekanja, Arsenal je u utorak postao prvak engleske Premier lige. Titulu im je osigurao kiks Manchester Cityja. Ovaj povijesni uspjeh djelo je momčadi koju je strpljivo gradio menadžer Mikel Arteta. Španjolac je preuzeo klub u teškom trenutku i pretvorio ga u pobjednički stroj. Ove sezone sve se poklopilo: Arsenalova obrana bila je najbolja u ligi s 19 utakmica bez primljenog gola, što je vrataru Davidu Rayi donijelo treću uzastopnu Zlatnu rukavicu. Napad je bio drugi najučinkovitiji, a momčad je u 37 kola upisala 25 pobjeda uz samo pet poraza, pokazavši mentalnu snagu koja im je prije nedostajala.

 
