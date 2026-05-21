Engleski kolumnist žestoko kritizirao Arsenal, tvrdi da je ukaljan osvojeni naslov prvaka

Kolumnist Daily Maila Jeff Powell žestoko je kritizirao Arsenalovu borbu za naslov prvaka Premier lige, tvrdeći da je londonski klub tijekom sezone imao veliku pomoć VAR-a i sudačkih odluka. Powell smatra da bi Arsenalov naslov prvak trebao ostati obilježen "velikom zvjezdicom" zbog niza kontroverznih situacija koje su, prema njegovu mišljenju, išle u korist momčadi Mikela Artete.

Posebno je izdvojio nekoliko spornih odluka, među kojima su nedosuđeni jedanaesterci za Everton i Brighton, izostanak crvenog kartona Gabrielu protiv Manchester Cityja te poništeni pogodak West Hama protiv Arsenala. Kritizirao je i odluku da Kai Havertz ostane na terenu nakon grubog prekršaja protiv Burnleyja.

Powell tvrdi da je Arsenal tijekom sezone promijenio stil igre, od atraktivnog i napadačkog nogometa prema agresivnijem i fizički dominantnom pristupu, posebno kod prekida. U tekstu je prozvao i VAR, za koji smatra da ozbiljno narušava vjerodostojnost natjecanja te pozvao na drastično ograničavanje njegove uloge u nogometu.

Autor upozorava i na šire posljedice takvog suđenja, navodeći da sve više navijača gubi interes za Premier ligu zbog, kako tvrdi, pretjeranog utjecaja tehnologije i sudačkih intervencija na rezultate utakmica. Naveo je i da je teško očekivati da će Arsenal naići na tako blagonaklone suce u finalu Lige prvaka protiv PSG-a.

Podsjećamo, nakon 22 godine čekanja, Arsenal je u utorak postao prvak engleske Premier lige. Titulu im je osigurao kiks Manchester Cityja. Ovaj povijesni uspjeh djelo je momčadi koju je strpljivo gradio menadžer Mikel Arteta. Španjolac je preuzeo klub u teškom trenutku i pretvorio ga u pobjednički stroj. Ove sezone sve se poklopilo: Arsenalova obrana bila je najbolja u ligi s 19 utakmica bez primljenog gola, što je vrataru Davidu Rayi donijelo treću uzastopnu Zlatnu rukavicu. Napad je bio drugi najučinkovitiji, a momčad je u 37 kola upisala 25 pobjeda uz samo pet poraza, pokazavši mentalnu snagu koja im je prije nedostajala.