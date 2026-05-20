Poznato kada se Yamal vraća na teren: Propustit će veliki dio Svjetskog prvenstva

Zvijezda Barcelone i najbolji mladi igrač svijeta Lamine Yamal ozlijedio se krajem travnja u utakmici protiv Celte iz Viga. Zabio je tada jedini pogodak na utakmici iz jedanaesterca, no ozlijedio se dok ga je izvodio te je morao izaći iz igre. Ozlijedio je nogu te su neki predviđali i operaciju, no Yamal se odlučio na konzervativnije liječenje zbog kojeg oporavak traje između šest i osam tjedana.

Odmah nakon toga upaljen je alarm u španjolskoj reprezentaciji jer je postojao rizik da Yamal propusti Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Sada je jasno kako će Yamal propustiti barem dio Mundijala, no izgleda kako će ipak nastupiti i moći pomoći Furiji u kasnijim dijelovima natjecanja.

Definitivno će propustiti prvu utakmicu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka koja je na rasporedu 15. lipnja, a pod upitnikom je i njegov nastup u drugom kolu protiv Saudijske Arabije 21. lipnja. Na travnjak bi se trebao vratiti tek u posljednjem kolu u skupini protiv Urugvaja. Ta je utakmica na rasporedu 26. lipnja.

Postoji mogućnost da se vrati i ranije, no u reprezentaciji ne žele riskirati s mogućim obnavljanjem ozljede. Zato će se s Yamalovim povratkom čekati dok ne bude potpuno jasno kako može igrati.