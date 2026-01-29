Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EP RUKOMET

Petorica Hrvata kandidati za najbolju momčad turnira: Evo kako možete glasati za njih

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
29.01.2026.
u 16:37

Najbolja momčad turnira tradicionalno se sastoji od najkorisnijeg igrača turnira (koji ne može biti izabran i u prvu sedmorku), najboljeg igrača na svakoj od sedam pozicija (vratar, lijevo krilo, lijevi vanjski, srednji vanjski, desni vanjski, desno krilo i pivot) te najboljeg obrambenog igrača

Hrvatska rukometna reprezentacija i na drugom uzastopnom velikom natjecanju došla je do same završnice turnira. Nakon prošlogodišnjeg srebra sa Svjetskog prvenstva, naši rukometaši sada se nadaju i prvoj medalji na Europskim prvenstvima još od 2020. kada je pod vodstvom Line Červara također osvojeno srebro.

Izabranici Dagura Sigurdssona u petak od 17:45 igrat če prvi polufinalni susret protiv Njemačke, reprezentacije koja je ih je pobijedila u dvije pripremne utakmice uoči ovog turnira, a protivnika u finalu ili utakmici za treće mjesto (ovisno o rezultatu susreta s Njemačkom) saznat će nakon utakmice Danske i Islanda koja se igra također u petak od 20:30. Dan uoči najteže utakmice na prvenstvu, izašla je informacija kako je čak pet hrvatskih rukometaša ušlo u uži izbor kandidata za najbolju momčad turnira.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

U pitanju su desni vanjski Ivan Martinović, lijevi vansjki Zvonimir Srna, srednji vansjki Luka Cindrić, desno krilo Mario Šoštarić i kružni napadač Zlatko Raužan. Glasati za naše reprezentativce možete do subote 31. siječnja u 23:59 putem aplikacija Home of Handball.


Najbolja momčad turnira tradicionalno se sastoji od najkorisnijeg igrača turnira (koji ne može biti izabran i u prvu sedmorku), najboljeg igrača na svakoj od sedam pozicija (vratar, lijevo krilo, lijevi vanjski, srednji vanjski, desni vanjski, desno krilo i pivot) te najboljeg obrambenog igrača.
Ključne riječi
najbolja momčad EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!