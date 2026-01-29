Petorica Hrvata kandidati za najbolju momčad turnira: Evo kako možete glasati za njih

Hrvatska rukometna reprezentacija i na drugom uzastopnom velikom natjecanju došla je do same završnice turnira. Nakon prošlogodišnjeg srebra sa Svjetskog prvenstva, naši rukometaši sada se nadaju i prvoj medalji na Europskim prvenstvima još od 2020. kada je pod vodstvom Line Červara također osvojeno srebro.

Izabranici Dagura Sigurdssona u petak od 17:45 igrat če prvi polufinalni susret protiv Njemačke, reprezentacije koja je ih je pobijedila u dvije pripremne utakmice uoči ovog turnira, a protivnika u finalu ili utakmici za treće mjesto (ovisno o rezultatu susreta s Njemačkom) saznat će nakon utakmice Danske i Islanda koja se igra također u petak od 20:30. Dan uoči najteže utakmice na prvenstvu, izašla je informacija kako je čak pet hrvatskih rukometaša ušlo u uži izbor kandidata za najbolju momčad turnira.

U pitanju su desni vanjski Ivan Martinović, lijevi vansjki Zvonimir Srna, srednji vansjki Luka Cindrić, desno krilo Mario Šoštarić i kružni napadač Zlatko Raužan. Glasati za naše reprezentativce možete do subote 31. siječnja u 23:59 putem aplikacija Home of Handball.

Najbolja momčad turnira tradicionalno se sastoji od najkorisnijeg igrača turnira (koji ne može biti izabran i u prvu sedmorku), najboljeg igrača na svakoj od sedam pozicija (vratar, lijevo krilo, lijevi vanjski, srednji vanjski, desni vanjski, desno krilo i pivot) te najboljeg obrambenog igrača.