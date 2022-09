'Rijetko tko ima takvu širinu kao Hrvatska, izbornik svjetskih prvaka sve je rekao'

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije Matjaž Kek nahvalio je Hrvatsku poslije završetka grupne faze Lige nacija.

Bivši trener Rijeke smatra kako vatreni imaju kvalitetu, organizaciju i na kraju, ono najvažnije, rezultat. Također je napomenuo kako ostaje na kormilu Slovenije te kako su medijski natpisi bili obična izmišljotina, dakle, Kek se neće vratiti u HNL ili na klupu nekog drugog kluba.

- Ovih nekoliko utakmica dale su potvrdu prave vrijednosti nekih ekipa, a tu bih prije svega izdvojio Hrvatsku. Ono što najviše fascinira kod Hrvatske je taj kontinuitet, stalna potvrda klase koju Dalić ima. Sama činjenica da je 25 tisuća Hrvata došlo u Beč navijati za svoju zemlju najbolje govori što znači Hrvatska u svjetskom nogometu - rekao je Slovenac u razgovoru za Index.

- Velika Dalićeva prednost je i širina kadra jer ima nekoliko igrača svjetske klase koji tek trebaju pronaći mjesto u prvih 11. Rijetko tko na svijetu ima takvu širinu. Oduševljava me lakoća igre, fascinira me koliko samo kombinacija imate i različitih varijanti. izbornik svjetskih prvaka Francuza je nakon pobjede Hrvatske u Austriji rekao da zahvaljuje prijateljima iz Hrvatske što su ga spasili od ispadanja u niži rang. Kad ti to kaže izbornik najbolje momčadi svijeta, onda mislim da je sve rečeno. - zaključio je Kek.

