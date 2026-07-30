Rijeka veliki favorit unatoč teškim vremenskim uvjetima: Riječani vrijede devet puta više

Danas u 19.30 po hrvatskome (MaxSport 2), odnosno u 18.30 po lokalnom vremenu Rijeka u Sjevernoj Irskoj igra protiv Derry Cityja. Za Rijeku je prolazak u treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige – imperativ.

Snažan huk s tribina

Ne treba previše mudrovati jer nije tajna da je, u uzvratu drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige, hrvatski predstavnik osjetno kvalitetnija momčad od Derry Cityja. Čak nam ni razlika vrijednosti kadrova na Transfermarktu (Rijeka vrijedi čak devet puta više) nije potrebna kako bismo to zaključili. Dovoljna nam je za to bila prva utakmica ovih klubova prošlog četvrtka u kojoj je Rijeka snažno dominirala dvobojem, a jedino ju je slaba završnica i nešto slabije probijanje bloka u posljednjoj trećini koštalo veće pobjede od one 1:0 koja je ostvarena.

Ogled u sjevernoirskom gradu Londonderryju u tom bi kontekstu trebao biti lakši zalogaj. Na domaćem terenu, na stadionu koji je od 2018. godine dobio naziv Ryan McBride po bivšem kapetanu kluba koji je godinu dana prije preminuo s 27 godina, atmosfera se smatra jednim od glavnih pokretača ove momčadi. Prema informacijama koje smo dobili u razgovorima s ljudima koji poznaju tamošnji nogomet, huk s tribina ovog stadiona s kapacitetom od oko šest tisuća gledatelja zna biti izrazito neugodan za gostujuće nogometaše unatoč tomu što stadion i nije posebno velik. Navijači Derry Cityja proizvode veliku količinu decibela te time nagone svoje nogometaše na traženje pogotka, posebice u situaciji rezultatskog deficita s kakvim Derry i ulazi u ovaj uzvrat. Upravo tu leži objašnjenje sintagme 'lakši zalogaj'. Derry na svojem stadionu ne bi trebao biti ni približno zatvoren i povučen kao što je bio u prvoj utakmici, a upravo je niski blok bio segment koji je Riječanima stvarao najviše problema u prvom dvoboju.

S druge strane, trener Matjaž Kek je jako zadovoljan pristupom Riječana u fazi obrane pri svojoj povratničkoj utakmici na klupu, a stabilnost i čvrstoća su oduvijek bili segmenti koji su snaga Kekovih momčadi.

– Taj gard, ta želja, taktička disciplina, bili su na razini koja mene čini zadovoljnim. Na tome treba dalje sve graditi – rekao je slovenski stručnjak između dva okršaja s Derryjem.

U obrani je osvanuo novi stoperski tandem. Uz Antu Majstorovića koji je stup obrane već dulje vrijeme, na poziciji u zadnjoj liniji pojavio se Peruanac Alfonso Barco, koji je prošle sezone pod Victorom Sanchezom najčešće igrao veznjaka te se pokazao kvalitetnim. Na bekovima su bili standardni i poznati aduti Rijeke, Ante Oreč i Mladen Devetak. Možda i najveća promjena dogodila se na vratima, gdje je nakon odlaska kapetana Martina Zlomislića u Qarabag priliku dobio mladi 22-godišnji vratar iz Srbije Aleksa Todorović. Pomalo i nevjerojatno zvuči podatak da je ovaj mladić iz Kruševca za seniorsku momčad Rijeke među vratnicama proveo nešto više od osam sati, a pritom nije primio nijedan pogodak!

Naravno, Derry City nije nužno mjerilo kako bi se davali konačni sudovi o kvaliteti igre riječke obrane, ali isto tako ne smije ga se uzimati ni olako. Podsjetimo samo da je Rijeka prošle sezone u trećem pretkolu Europske lige "stradala" s 1:2 na svojoj Rujevici kod irskog Shelbournea, pa se morala vaditi na gostovanju pobjedom 3:1 kako bi prošla dalje. Iako je klub iz Sjeverne Irske, Derry City se zbog političkih razloga natječe u irskoj ligi, a tamo je prošlu sezonu završio na drugom mjestu ljestvice, baš ispred spomenutog Shelbournea. To je poziv na oprez kojeg je Kek jako dobro svjestan. Uostalom, Kek je već tijekom svoje karijere igrao kod Derryja, pa zna što čeka njegovu momčad.

Pljuskovi i 16 stupnjeva

Kek se nada da je momčadski duh na razini koja je potrebna, a taj duh se vjerojatno malo i popravio ove subote kada je glavni igrač Riječana Toni Fruk uplovio u bračnu luku. Trener je igračima dao slobodnu subotu kako bi svjedočili najvažnijem danu u životu svojeg suigrača.

Rijeku danas u Londonderryju očekuje i klimatska promjena. Naime, prema vremenskoj prognozi, tijekom dvoboja trebalo bi biti 16 stupnjeva Celzijevih, uz oblačno vrijeme i povremene pljuskove. Dodajmo i da će dvoboj suditi portugalski arbitar João Antonio Ferreira Gonçalves.

U slučaju da Rijeka napravi ono što se od nje očekuje i pobijedi Derry, u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu očekuje ju bolji iz okršaja islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa. Stjarnan uoči uzvrata u Finskoj nosi prednost od 1:0.