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JOŠ NE ZNAJU S KIM

Dinamo objavio ključne informacije za navijače: Evo koliko će koštati ulaznice za treće pretkolo Lige prvaka

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 18:22
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Prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 30. srpnja, u 11 sati

Nogometaši Dinama na dramatičan su način izborili plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Plavi su na Maksimiru svladali švicarski Thun s 3:2 nakon produžetaka i s ukupnih 4:3 izborili plasman u sljedeće pretkolo. Protivnika u trećoj kvalifikacijskoj rundi saznat će danas, a to će biti bolji iz susreta Klaksvikara i Žalgirisa.

Uzvratna utakmica te dvije momčadi počela je u 18 sati, a prvi susret završio je bez pobjednika 1:1, Iako još ne zna protivnika, Dinamo je na svojoj službenoj stranici objavio kako će teći prodaja ulaznica za domaću utakmicu u trećem pretkolu i koliko će one koštati.

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Još ne znamo s kim, ali znamo kada - i znamo gdje!

3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka
Klaksvíkar Ítróttarfelag / Kauno Žalgiris

Stadion Maksimir
utorak, 4. kolovoza, u 20 sati
tickets.gnkdinamo.hr

Večeras ćemo saznati protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, ali već sada znamo da prvu utakmicu igramo za šest dana na našem Maksimiru - a on je jučer pokazao zašto ga zovu 'plavim paklom'!

Prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 30. srpnja, u 11 sati.
Pravo prvokupa ulaznica za članove Kluba traje od četvrtka, 30. srpnja, u 11:00 sati do petka, 1. kolovoza, u 23:59 sati, kada kreće slobodna prodaja.

CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:
Zapad dolje - 20 € članovi, 25 € ostali navijači
Zapad gore - 15 € članovi, 20 € ostali navijači
Sjever dolje - 10 € (isključivo za članove) - stoji u objavi.

Utakmica na Maksimiru na rasporedu je četvrtog kolovoza.
Ključne riječi
cijene ulaznica Liga prvaka Dinamo

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