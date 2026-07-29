Dinamo objavio ključne informacije za navijače: Evo koliko će koštati ulaznice za treće pretkolo Lige prvaka

Nogometaši Dinama na dramatičan su način izborili plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Plavi su na Maksimiru svladali švicarski Thun s 3:2 nakon produžetaka i s ukupnih 4:3 izborili plasman u sljedeće pretkolo. Protivnika u trećoj kvalifikacijskoj rundi saznat će danas, a to će biti bolji iz susreta Klaksvikara i Žalgirisa.

Uzvratna utakmica te dvije momčadi počela je u 18 sati, a prvi susret završio je bez pobjednika 1:1, Iako još ne zna protivnika, Dinamo je na svojoj službenoj stranici objavio kako će teći prodaja ulaznica za domaću utakmicu u trećem pretkolu i koliko će one koštati.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još ne znamo s kim, ali znamo kada - i znamo gdje!



3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka

Klaksvíkar Ítróttarfelag / Kauno Žalgiris

Stadion Maksimir

utorak, 4. kolovoza, u 20 sati

tickets.gnkdinamo.hr



Večeras ćemo saznati protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, ali već sada znamo da prvu utakmicu igramo za šest dana na našem Maksimiru - a on je jučer pokazao zašto ga zovu 'plavim paklom'!



Prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 30. srpnja, u 11 sati.

Pravo prvokupa ulaznica za članove Kluba traje od četvrtka, 30. srpnja, u 11:00 sati do petka, 1. kolovoza, u 23:59 sati, kada kreće slobodna prodaja.



CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:

Zapad dolje - 20 € članovi, 25 € ostali navijači

Zapad gore - 15 € članovi, 20 € ostali navijači

Sjever dolje - 10 € (isključivo za članove) - stoji u objavi.

Utakmica na Maksimiru na rasporedu je četvrtog kolovoza.