Garcia optimističan uoči uzvrata s Pafosom: 'Za njega moramo donijeti dobar rezultat'

Nogometaše Hajduka sutra očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Bijeli će pokušati obraniti prednost od 2:0 koju su stekli na domaćem terenu zahvaljujući pogocima Šege i Melnjaka. Susret je najavio trener Splićana Gonzalo Garcia:

- Sigurno je da će pritisnuti i pokušati dostići zaostatak. Mi ćemo igrati našu igru i očekujem da će igrati agresivno i biti više na terenu kao što su igrali na kraju na Poljudu. Mi moramo kontrolirati utakmicu i ići po još koji gol za prolaz - rekao je pa se dotaknuo teško ozlijeđenog Roka Brajkovića.

- Atmosfera i kemija među igračima je dobra. No kad se netko ovako ozljedi na treningu to sigurno utječe na momčad. S Rokom radim preko godinu dana i mogu kazati da je narastao u svakom aspektu. Zato mi je s te strane teško posebno kad vidite koliko je rastao u svemu s vama. Zato imamo obavezu prema njemu donijeti dobar rezultat odavde.

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2 Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podijelio je potom i par riječi o protivniku:

- Ne znam tko im je najbolji igrač, a ni mi iskreno nemamo puno prirodnih zamjena za Roka. Zato imamo niz igrača koji to mogu pokriti i za koje vjerujem da će to dobro odraditi. Pafos ima igaače koji su fizički snažni i dobri jedan na jedan pa sad kad nije Roko tu mislim da će onaj tko ga zamijeni sigurno odraditi dobar posao.

Zatim je prokomentirao Niku Sigura koji se tek vratio u momčad i neke novopridošle igrače.

- Sigur se vratio nakon tri tjedna odmora. Ne znam sad hoće li igrati, ovisi kako će se utakmica odvijati. Drago mi je da je s nama u momčadi, iza njega je dobro prvenstvo. Nije još fizički spreman, ali je mentalno što je isto jako važno. Šutalo je još mlad i stigao je kao junior Dinama. Zadovoljan sam kako trenira i još se adaptira. Isto i Brruti koji je stigao s Kosova treba adaptaciju. Jako sam zadovoljan kako rade i siguran sam da će imati ulogu u budućnosti.

Za kraj je dodao:

- Imamo mlade igrače, ali imamo i iskusne poput Aleca. Imamo mladu momčad koja radi jako dobro. Na primjer i PSG je mlada momčad pa su sve osvojili. Iskustvo je važno, ali je i glad za uspjehom važna.