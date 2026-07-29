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NOVO POJAČANJE

Ovako se Šotiček predstavio navijačima Hajduka: 'Lako se mogu uklopiti u Garcijine zamisli'

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 23:20
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Šotičeka se već neko vrijeme povezivalo s povratkom u hrvatski nogomet. Činilo se da će njegov novi klub biti Rijeka, ali u posljednjih nekoliko dana u priču se uključio Hajduk

Ranije večeras, Hajduk je objavio kako je na jednogodišnju posudbu stigao Marin Šotiček. Vrlo talentirani 21-godišnji krilni napadač stiže ih švicarskog Basela čiji je dres nosio posljednje dvije godine. U Švicarsku je otišao iz Lokomotive za tri milijuna eura kao veliki talent hrvatskog nogometa. Nakon potpisa ugovora dao je izjavu za klupsku stranicu.

- Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli - rekao je pa dodao.

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- Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, radit maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje.

Šotičeka se već neko vrijeme povezivalo s povratkom u hrvatski nogomet. Činilo se da će njegov novi klub biti Rijeka, ali u posljednjih nekoliko dana u priču se uključio Hajduk i 'preoteo' igrača rivalu.
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Marin Šotiček Hajduk

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