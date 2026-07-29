Ovako se Šotiček predstavio navijačima Hajduka: 'Lako se mogu uklopiti u Garcijine zamisli'

Ranije večeras, Hajduk je objavio kako je na jednogodišnju posudbu stigao Marin Šotiček. Vrlo talentirani 21-godišnji krilni napadač stiže ih švicarskog Basela čiji je dres nosio posljednje dvije godine. U Švicarsku je otišao iz Lokomotive za tri milijuna eura kao veliki talent hrvatskog nogometa. Nakon potpisa ugovora dao je izjavu za klupsku stranicu.

- Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli - rekao je pa dodao.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, radit maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje.

Šotičeka se već neko vrijeme povezivalo s povratkom u hrvatski nogomet. Činilo se da će njegov novi klub biti Rijeka, ali u posljednjih nekoliko dana u priču se uključio Hajduk i 'preoteo' igrača rivalu.