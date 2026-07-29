Službeno je: Hajduk potvrdio dolazak velikog pojačanja, stigla zamjena za Brajkovića

Hajduk je na svojoj službenoj stranici potvrdio povratak Marina Šotičeka u hrvatski nogomet. Talentirani 21-godišnji krilni napadač stiže na jednogodišnju posudbu iz švicarskog Basela gdje se prošle sezone nije naigrao pa je odlučio potražiti momčad u kojoj će dobiti više prilike.

Njegov povratak u HNL spominjao se neko vrijeme, ali činilo se da je Rijeka prvi kandidat za njegovo dovođenje. Međutim, u posljednjih nekoliko dana u priču se uključio Hajduk i očito bio konkretniji u pregovorima.

Šotiček je još u Lokomotivi projiciran kao veliki talent hrvatskog nogometa. Debitirao je sa samo 17 godina i brzo pokazao brzinu i prodornost kao i kvalitetu u završnici. Zato ga se prije dvije godine povezivalo s Dinamom, a plavi su već bili dogovorili uvjete s gradskim rivalom. Međutim pregovori su propali kada se nisu uspjeli dogovoriti sa samim igračem.

Uključio se i tada Hajduk u priču, ali Basel je bio najkonkretniji i doveo ga za tri milijuna eura. U posljednje dvije sezone za Švicarce je odigrao 70 utakmica i zabio sedam golova.