Livaja je frustriran zbog velikog problema, pitanje je koliko dugo će to moći trpjeti

Nakon šokantnog ispadanja od Rijeke u Kupu, a onda i loše igre te poraza od Dinama u derbiju, nogometaši Hajduka danas će na Poljudu protiv Lokomotive (15 sati) tražiti povratak pobjedama i boljem raspoloženju. Posljednjih dana u fokusu navijača Hajduka je novi/stari stadion na Poljudu, održavaju se ovih dana u Splitu konferencije na kojima se raspravlja koja je stadionska opcija najbolja za budućnost kluba, a to skretanje pozornosti dobro je došlo prvoj momčadi, za barem malo mira uoči nastavka prvenstva. Poraz od Dinama označio je kraj maštanja o tituli, Hajdukova realnost do kraja sezone je obrana tog drugog mjesta, jer Rijeka će sigurno pokušati iskoristiti šansu pruže li ju Splićani.

Paralelno s obranom drugog mjesta, u Splitu je najvažnija stvar posložiti momčad za početak iduće sezone. Odnosno, za početak pronaći sportskog direktora koji će odlučiti tko od igrača ostaje, a tko odlazi, odnosno koga će se prodati kako bi se pokrpali minusi na računima. Na Poljudu se već slažu konture kadra za sljedeću sezonu, a nekoliko je statusa posebno pod povećalom. Po završetku aktualne sezone Hajduk ostaje bez četvorice igrača kojima istječu ugovori - Ante Rebića, Anthonyja Kalika, Darija Melnjaka i Ismaela Dialla. Uz njih, kraju se bliži i posudba Ikeru Almeni, nogometašu saudijskog Al Qadsiaha, za kojeg splitski klub nema ugovorenu opciju otkupa.

Od spomenute četvorke kojoj istječe ugovor, jedino je Rebić zasad jasno profiliran kao igrač kojeg bi klub želio zadržati i u idućoj sezoni. Dok je doprinos Kalika, Melnjaka i Dialla ove sezone bio zanemariv, Rebić je ostavio dojam istinskog pojačanja, igrača koji Hajduku donosi prevagu. Ipak, eventualni nastavak suradnje teško će biti realiziran pod istim financijskim uvjetima. Rebić je prošloga ljeta stigao uz ugovor od 450.000 eura na godinu, no okolnosti su se u međuvremenu bitno promijenile. Financijski pritisak u klubu postao je vrlo izražen, pa će klub mnogim igračima nuditi nove ugovore sa smanjenim primanjima.

Pozitivna je stvar za Hajduk da je Rebić već pokazao želju za ostankom na Poljudu, pa će sigurno biti spreman prihvatiti financijski lošiju ponudu od one koju bi igrač takve klase mogao dobiti u nekom drugom klubu.

Nadalje, iduća sezona posljednja je godina ugovora za Livaju, Pukštasa, Krovinovića, Guillamona, Šarliju, Bambu i Durdova. Posebno se tu ističe dvojac Pukštas - Livaja. Za prvog su interes pokazali već brojni europski klubovi, što i ne čudi jer Amerikanac je najbolji igrač splitskog kluba ove sezone. Ukoliko dobro odigra i kraj sezone, pa onda i Svjetsko prvenstvo, interes za njim samo će se povećati. A za Hajduk bi zato bilo dobro da mu što prije produži ugovor, jer teško se cjenkati s klubovima i izvući maksimum odštete kada je u pitanju igrač koji ulazi u posljednju godinu ugovora.

Slučaj Marka Livaje je pak još slojevitiji. Kapetan je nezadovoljan odnosom trenera Gonzala Garcije prema njemu. Urugvajski stručnjak cijelu ovu sezone ne vidi Livaju kao stožernog igrača momčadi. Jednostavno ne želi prilagoditi igru Hajdukovoj desetki, što mu mnogi zamjeraju. Jer, Livaja nije bilo tko, Livaja je igrač koji je četiri godine nosio Hajduk, koji je svojim igrama klub digao na višu razinu (od marketinga pa do broja prodanih ulaznica i pretplata). I zato su Livajine frustracije posve razumljive. U ovih posljednjih 11 kola, kada je borba za naslov realno završila, Garcia ima priliku pokazati hoće li mu Livaja i dalje ostati samo igrač za 20 minuta po utakmici, ili je spreman i voljan posložiti igru na način da Livaja bude neizostavan član prve jedanaestorke. Odnos Livaje i Garcije sigurno nije idealan, iako je Urugvajac i na posljednjoj pressici ponovio da ima dobar odnos s najskupljim nogometašem Hajduka te da vjeruje i dalje u njega.

- Livaja je dio momčadi, vjerujemo u njega, ali način na koji smo morali i željeli igrati protiv Rijeke i Dinama, je da moramo unijeti dosta energije i trke, neki su drugi igrači imali potrebne karakteristike i zato je bio na klupi. On mora raditi, mora biti tu, uživati svaki dan i biti motiviran, biti bolji...

Po onome što sugerira posljednji trening Hajduka uoči Lokomotive, Livaja će opet krenuti s klupe. Naime, na posljednjem treningu Livaja je opet igrao za rezervnu momčad. Garcia se drži napadačkog kvarteta koji je počeo i protiv Dinama. Brajković i Rebić su krila, između njih je igrač u najboljoj formi među bijelima, Rokas Pukštas, a u napadu je ponovno Šego.

Pitanje je samo koliko će dugo Livaja trpjeti činjenicu da je od apsolutno glavnog nositelja igre Hajduka postao pričuvni igrač koji od trenera dobiva mrvice... Naravno, otvara to pitanje i novog ugovora s Livajom, kojeg je Vučević obećao još prije nekoliko mjeseci, ali se još nije dogodio. Netko će u klubu očito morati presjeći stvari, jer nezadovoljni i nedovoljno iskorišteni Livaja nikome ne koristi, pogotovo ne kada je s milijun eura godišnje plaće uvjerljivo najplaćeniji igrač Hajduka.