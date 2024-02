'Dinamovac sam od rođenja, klub je dio mene. Navijači moraju biti njegova snaga'

U Izvršnom odboru GNK Dinamo sjede i dva imena s liste Dinamovo proljeće za skupštinu maksimirskog kluba, Ivan Nauković iz Pivovare Medvedgrad te dr. sc. Dubravko Skender, član Uprave Zubak grupe. Skender je iznimno iskusan poslovni čovjek koji je prošao funkcije s visokom odgovornošću nekih od najvećih tvrtki u Hrvatskoj i u regiji, tako da se može reći da s poslovne strane ima iznimno veliko iskustvo. Uz to, Skender je odmalena i veliki navijač Dinama koji je dobar dio svog fanovskog 'staža' proveo i na maksimirskom sjeveru. Ususret izborima za skupštinu Dinama sa Skenderom smo popričali kako on vidi taj novi, demokratskiji Dinamo.

Zajec me jako iznenadio

Vrlo ste zaposlen čovjek, kako to da ste preuzeli još i odgovornost člana IO-a Dinama i aktivnosti oko inicijative Dinamovo proljeće?

– Rođen sam u srcu stare Trešnjevke, dakle dinamovac sam od rođenja, Dinamo obilježava cijeli moj život. Gradeći karijeru, nisam nikad skrivao svoju dinamovštinu jer je ona dio mene. Aktivno uključivanje u borbu za Statut i preuzimanje odgovorne i časne funkcije člana Izvršnog odbora Dinama bilo je jedino moguće uz suglasnost i podršku vlasnika Grupacije Zubak. Šef me poznaje više od 18 godina, dobro zna procijeniti moje kapacitete i koliko me taj plavi adrenalin tjera da budem izvrstan i dosljedan, ne samo u profesionalizmu i emociji prema klubu nego i odgovornosti prema kolegama iz Grupe Zubak.

Na čelu je vaše liste Dinamovo proljeće Velimir Zajec, neprijeporna legenda Dinama, koja je već obnašala rukovodeće funkcije u klubu. No, zašto mislite da će on biti bolji predsjednik od Mirka Barišića i garniture oko njega?

– Osim dokazanih liderskih karakteristika koje su ga krasile još od šampionske 1982., menadžerskih iskustava koja je stjecao u velikim europskim klubovima, Zajec je i veliki i uspješni trener, ali prije svega nogometaš koji živi i voli nogomet. I Dinamov mu je interes prvi. Sjetite se borbe za povratak imena Dinamo. Zekina energija jednostavno privlači i motivira plavi puk. A ta sinergija kluba i navijača nužna je Dinamu. No, ono što me posebno ugodno iznenadilo kod Zeke, budući da smo u posljednjih mjesec-dva intenzivno razgovarali, njegovo je odlično poznavanje organizacijsko-financijskog dijela poslovanja nogometnog kluba, koje je godinama gradio kao menadžer u europskim klubovima.

Što uopće mislite o radu sadašnje klupske Uprave na čelu s Barišićem i Vlatkom Peras? Momčad je malo uzdrmana, ali i dalje je ozbiljan konkurent za prvaka...

– U poslovnom svijetu uprava je najodgovornija za rezultate svake organizacije. Preslikano na Dinamo, Uprava je najodgovornija za poslovne i sportske rezultate. Predsjednik Dinama ujedno je predsjednik Izvršnog odbora, tijela koje je nadređeno Upravi. Dakle, odgovornost uprave izravna je i nezaobilazna, no suodgovoran je i izvršni odbor koji bira i postavlja upravu te ima pravo i dužnost propitkivanja i stalne procjene i ocjene njezina rada. Uprava je u danim okolnostima donosila odluke s kojima se možemo više ili manje slagati, ali unatoč trenutno pozitivnoj atmosferi zbog prolaska Betisa, Uprava je odgovorna za nezadovoljavajući sportski rezultat u dosadašnjem dijelu sezone.

Što ćete promijeniti u klubu ako pobijedite, što biste odmah promijenili?

– Prvi je korak nakon pobjede u koju svi vjerujemo takozvano dubinsko snimanje. Analiza cjelokupnog poslovanja i poslovnih procesa, ne samo s pravnog i financijskog aspekta nego i organizacijskog i tehničkog. Nakon uvida u poslovanje kluba, možemo krenuti s aktivnostima koje smo opisali u svom programu, od dizajniranja učinkovite i djelotvorne organizacije s jasno definiranim linijama odgovornosti i autoriteta kao bitnim preduvjetima za donošenje poslovnih odluka do izgradnje dugoročno održive financijske stabilnosti. U središtu djelovanja mora biti fokus na postizanje kontinuiranih vrhunskih sportskih rezultata i rad s omladinskom školom kao temeljem klupske budućnosti. No prije svega treba promijeniti mindset u klubu, jer klub je tu zbog navijača, zbog njegovih članova koji su temelj za daljnji uspjeh. Ta sinergija mora biti Dinamova snaga.

Član ste Izvršnog odbora posljednjih pet mjeseci. Kako je Uprava reagirala na vas nove ljude, predstavnike navijača u IO-u? Također, kakve su uopće financije kluba?

– Od kraja rujna, kada su predstavnici navijača ušli u Izvršni odbor, do danas, taj se odnos po mom mišljenju mijenjao nabolje. Na početku smo bili "bacači baklji", no tijekom vremena kolege iz Izvršnog odbora prihvatili su nas kao sugovornike koji argumentima i stalnim propitkivanjem ne žele ništa drugo nego da naš Dinamo bude bolji. Transparentniji i odgovorniji u svim segmentima. Nadalje, kroz našu borbu i pregovaranje za novi Statut, uz maksimalni profesionalizam i poštivanje poslovnih uzanci, mislim da smo kod njih stekli određeni respekt. Što se tiče trenutnog stanja klupskih financija, one su još u najvećoj mjeri ovisne o sportskom rezultatu i taj bi dio trebalo promijeniti povećanjem utjecaja ostalih prihoda u ukupnom prihodu. Uskoro će biti objavljeni revidirani financijski izvještaji za 2023. kojima možemo biti zadovoljni. No Dinamo uvijek može i mora bolje, pa tako i u financijama. Detalje o stanju financija s obzirom na članstvo u Izvršnom odboru i obvezu čuvanja poslovne tajne ne mogu iznijeti.

Vaša lista od 25 ljudi za Skupštinu prvo treba pobijediti suparničku listu koju je složio Otto Barić. Zašto je, po vama, Dinamovo proljeće bolja lista od Barićeve liste Dinamo iznad svih?

– Dopustite mi da citiram velikog dinamovca i starog BBB-ovca, koji je na svome poznatom i čitanom FB profilu, dijeleći listu Dinamovo proljeće napisao "Ja bih ovima dao da vode Teslu ili Apple!" I hvala mu na tome. Lista Dinamovo proljeće svojim programom rada jasno šalje poruke integriteta, znanja i kompetencija uz neopisivu emociju prema Dinamu. U našem detaljno obrazloženom programu iščitava se nužna sinergija kluba, članova i navijača, vodeći se u svim točkama načelima izvrsnosti, odgovornosti i transparentnosti. Dinamovu proljeću titula prvaka obveza je svake godine, stojimo svi iza transparenta sjevera "Nadmoćniji suparnik", uz dužno poštovanje prema Ottu Bariću i njegovim kandidatima.

Pobijedite li Barića, navijačkih će 25 članova ući u Skupštinu, a preostalih 35 članova činit će lista Izvršnog odbora. Odnosno, aktualni predsjednik Barišić predložio je 35 imena, a IO će odabrati njih 35. Kuloarima kruže priče da će neki članovi IO-a dobiti šalabahtere s uputom koga da zaokruže.

– Siguran sam da šalabahteri ili neko nametanje stavova kod većine članova Izvršnog odora neće pasti na plodno tlo. Naime, među njima, velikim dinamovcima, ima jakih persona, s izraženim integritetom, koji su svjesni ozbiljnosti trenutka i težine vlastite odgovornosti da moraju, da se to od njih očekuje, izabrati po priloženim životopisima najbolje kandidate, a ne najpodobnije. Mislim da toliko duguju Dinamu i časnoj funkciji koju obnašaju. Vjerujem da će svi članovi IO-a glasati po savjesti, a ne po šalabahteru.

Velika podrška BBB-a

I sami ste bili navijač sa sjevera. Ima li lista Dinamovo proljeće bezrezervnu podršku najžešćih navijača, Bad Blue Boysa?

– Na listi Dinamovo proljeće samo je jedan predstavnik grupe BBB, što jasno pokazuje njihov zreli i odgovoran stav da putem Dinamova proljeća u vodstvu kluba žele odgovorne, profesionalne, iskusne ljude izraženog integriteta i velike emocije prema Dinamu. Iako u svakoj brojnoj grupaciji ljudi sigurno postoje i neka različita mišljenja, mislim da sve generacije BBB-a u Dinamovu proljeću mogu naći dio sebe, od starog istoka stajanje, gdje je sve počelo, pa do današnjeg sjevera. Zato mogu s velikom sigurnošću reći da je jedinstvena i apsolutna podrška maksimirskog sjevera, pa i šire, podrška svih generacija Zločestih plavih dečki biti na strani Dinamova proljeća i Velimira Zajeca.

Stadion je stalna tema, sada se čini da je riješena, no povijest uči oprezu. Koliko ste u to upućeni, koliko je opravdano stvarno se nadati novom stadionu?

– Na svakoj sjednici Izvršnog odbora jedna je od redovnih tema i tema novog stadiona, tako da mogu reći da je IO imao pravodobne statusne informacije o aktivnostima koje se poduzimaju. Ono što je ključno kad je stadion u pitanju jest nastavak suradnje s Gradom i Vladom, a posebno uključenost visokopozicionirane osobe iz kluba u projektu novog stadiona. Ipak će Dinamo biti glavni korisnik. Nakon potpisanog sporazuma Vlada – Grad – Crkva veliki sam optimist, a onoga trenutka kad krenu radovi na zamjenskom stadionu, sve smo bliže trenutku kada će snovi o novom, primjerenom Dinamovu domu postati maksimirska stvarnost – zaključio je Skender.

