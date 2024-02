Bio je u Arsenalu, Spursima i Unitedu. Dinamov rekorder pao je na dno, a sad je opet eksplodirao

Bio je kraj 2011. godine, nogometnim krugovima počele su kružiti priče prepune superlativa o tada 14-godišnjem Franu Brodiću, mladom igraču koji je s 47 golova u 24 nastupa NK Zagreb vodio do osvajanja naslova prvaka u mlađim uzrastima, nakon čega je došao u Dinamo. Autor ovoga teksta tada je i sam odlučio provjeriti o kome je riječ pa je otišao na nekoliko treninga i vidio veliki talent. Napravili smo tada nekoliko razgovora pa sam otkrio kako je s NK Zagrebom igrao na Nike Premier kupu, neslužbenom klupskom SP-u za mlađe uzraste, i briljirao. Unatoč tome što je njegov klub završio na sedmom mjestu, Brodić je proglašen najboljim igračem turnira, a dijelio je i prvo mjesto na ljestvici strijelaca. Zbog toga je za njega bio golem interes europskih velikana.

GALERIJA Dinamo pobijedio Rijeku u derbiju HNL-a

- Bio sam na probi u Manchesteru, Arsenalu, Tottenhamu i Interu. Svuda sam zadovoljio, ali ipak sam u dogovoru s ocem odlučio doći u Dinamo, najbolji hrvatski klub, i nastaviti svoj razvoj – govorio je za Večernji list Fran.

U travnju 2013. godine Fran je u plavom dresu zaigrao protiv Intera sa 16 godina, tri mjeseca i 11 dana te se upisao u povijesne knjige maksimirskog kluba, postao je tada najmlađi debitant u povijesti Dinama.

– Sjećam se da sam u igru ušao umjesto Brozovića. Trema? Ne sjećam se više jesam li je imao, ali sigurno jesam. No suigrači su mi olakšali taj debi, zaista su bili pravi profesionalci, odlično su me prihvatili. Momčad je bila prepuna zvijezda: Brozović, Sammir, Vrsaljko, Kovačić...

Nije se Brodić, međutim, naigrao u voljenom dresu pa je još kao mlad napustio Maksimir i otišao u Belgiju. Iako su se svi stručnjaci kleli u njega, Brodić nije uspio u Club Bruggeu. Najviše ga je u tome spriječila ozljeda.

– Nakon što sam iz Dinama otišao u Club Brugge, igrao sam za njihovu mladu momčad i nakon pola godine morao na operaciju kuka, što me unazadilo. No uspio sam se vratiti i jedne sezone zaista sam odigrao sjajno za B momčad, postigao 40-ak golova. Bio sam uvjeren, a i govorilo se o tome, da ću to ljeto na pripreme sa seniorima, čemu sam se veselio. Kako je i trener bio Hrvat, Ivan Leko, bio sam siguran da ću igrati za prvu momčad. No to se iz nekog razloga nije dogodilo, ni sam ne znam zbog čega, ali sad to više i nije bitno.

VEZANI ČLANCI:

I tada su kola krenula nizbrdo...

– Zvala me Catania na posudbu, obećavali su da ću igrati, ali minutaža mi je bila jako mala. Teško se dokazati kad igraš sedam, osam minuta. A teško da će te tako i neki drugi klub zamijetiti. Nakon toga mi se isto dogodilo i s Reggianom. I zbog toga sam sad odlučio da se više ne želim vucarati po klubovima u kojima neću igrati, da se želim vratiti u Hrvatsku, pa makar ne zarađivao gotovo ništa – kazao nam je jednom prilikom Fran koji je otišao oživjeti karijeru u Kustošiju. I uspio je tome jer je nakon toga igrao za Goricu, potom bio odličan u Varaždinu, da bi se ove zime vratio u Dinamo.

I danas je odlučio derbi HNL-a protiv Rijeke pogotkom iz kaznenog udarca i tako vratio Dinamo u utrku za obranu naslova prvaka Hrvatske. A s obzirom na to mu je tek 27 godina, Fran još uvijek može napraviti veliku karijeru...