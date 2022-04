Realov branič nahvalio Modrića: Igra kao da je najmlađi u ekipi

Realov branič Nacho Fernández nada se da će Luka Modrić "još puno godina" ostati u Real Madridu premda mu ugovor s vodećom momčadi španjolskog prvenstva istječe 30.lipnja.

"Čini se da ima puno godina, ali igra kao da je najmlađi u ekipi. Svakim danom je sve bolji. Igranje s njim me činilo sretnim. Nadam se da će još puno godina ostati s nama", izjavio je 32-godišnji Nacho u utorak navečer poslije utakmice Real Madrida i Chelsea.

Modrić, s 36-godina najstariji igrač Real Madrida, proglašen je najboljim igračem uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka u kojoj je Real Madrid izborio polufinale.

Publika na madridskom stadionu Santiago Bernabéu skandirala je njegovo ime nakon poraza 2-3 kojim je "Kraljevski klub" izborio nastavak natjecanja zahvaljujući pobjedi 3-1 iz prvog susreta u Londonu.

Real Madrid je gubio 0-3 a onda je kapetan hrvatske reprezentacije atraktivno dodao loptu napadaču Rodrygu za 1-3, što je odvelo utakmicu u produžetak.

"Lukina asistencija bila je impresivna", izjavio je 21-godišnji strijelac Rodrygo. "Luka mi uvijek govori da napadam prostor jer da će im on dodati loptu. I to se dogodilo. Zadovoljan sam zbog zabijenog gola i prolaska momčadi", dodao je Brazilac.

Modriću je to bila treća asistencija zaredom u posljednje tri utakmice Lige prvaka.

"Pitat ću Luku kakav to punjač koristi da ima toliko energije", izjavio je bivši Realov napadač Predrag Mijatović tijekom radijskog prijenosa.

Napadač Karim Benzema je u šestoj minuti produžetka zabio gol za konačnih 2-3.

Branič Chelsea, Antonio Rudiger, rekao je kako je to za njegovu momčad bila "utakmica na život i smrt". "Prije utakmice nije puno ljudi vjerovalo da bi smo mogli voditi 3-0. No kasnije je došla do izražaja individualna kvaliteta Reala u vidu Modrića i Benzeme", izjavio je Rudiger koji je u 50. minuti bio zabio gol za 2-0.

Realov trener Carlo Ancelotti upitan je poslije utakmice o Modriću.

"Teško je izdvajati bilo koga(...). Bio je spektakularan, njegovo dodavanje je bilo sjajno", izjavio je Ancelotti koji je držao Modrića svih 120 minuta na travnjaku.

Modrić, koji se nada produženju ugovora, ove sezone je odigrao 37 utakmica prilikom kojih je devet puta asistirao za gol te zabio tri gola.

"Modrić je iznad svih, srce ti obuzme", izjavio je neimenovani navijač Real Madrida na stadionu za radijsku postaju Cadena SER.

