ANKETA Reakcije na milimetarsko zaleđe Hrvatske: Suci su dobri, VAR uništava nogomet

Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon zanimljivog remija (0:0) s Belgijom. Susret je uz šanse obilježilo i možda najmanje zaleđe u povijesti nogometa, kako je to dočarao sudački stručnjak Marijo Strahonja komentirajući nakon utakmice.

Vatreni su u 16. minuti dobili kazneni udarac nakon prekršaja Carrasca nad Kramarićem. No, Modrić nije bio priliku izvesti loptu s 11 metara jer je sudac poništio odluku nakon VAR-a.

Sudac Taylor svirao je zaleđe jer je Lovren prije jedanaesterca bio najbliži vrataru Belgije. No, radilo se doslovno o milimetarskom zaleđu.

This VAR decision for Croatia 😮 pic.twitter.com/Knr2jCPhPZ — ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2022

- Ovo nikad ne bi trebao biti offside - piše jedan korisnik Twittera u komentarima.

- Suci uništavaju Svjetsko prvenstvo - kazao je drugi, misleći na greške koje su dosad ljudi u crnom dosad činili u Kataru, na što mu jedan odgovorio:

- Suci su dobri, VAR je taj koji uništava prekrasnu igru koju toliko volimo.

- VAR uništava nogomet, pogotovo s ovim novim sustavom - zaključio je još jedan od niza komentara.

Je li bilo zaleđe Lovrena? Da 12,06% +

Ne 87,94% +

Hrvatska je i bez kaznenog udarca prošla dalje. Kapetan Luka Modrić osvrnuo se na susret po njegovom završetku.

- Ostavili smo sve na terenu. Od prvog do posljednjega. Stručni stožer također, svi igrači na klupi. Svi smo dali sve i vratilo nam se. Prvi cilj smo ostvarili, ali idemo dalje - izjavio je.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Luka Modric and Josko Gvardiol celebrate after the match as Croatia qualify for the knockout stages REUTERS/Stephane Mahe Photo: STEPHANE MAHE/REUTERS

Nije bilo lako ni navijačima, bilo da su gledali na stadionu ili pred televizijskim ekranima.

- Uhhh, strašno, svi smo se tresli, ali na kraju smo prošli. No drhtanje zbog rezultata sastavni je dio nogometa i tko to ne može preživjeti, bio igrač, trener ili navijač, bolje da se ostavi nogometa - rekao nam je bivši reprezentativac Danijel Pranjić.

Vatreni su već i doznali protivnika u osmini finala. Nakon što su s 2:1 iznanedili Španjolce, Japan je osvojio skupinu E pa ćemo protiv njih igrati za četvrfinale. Zanimljivo je da je Njemačka u navedenoj grupi završila kao treća i neće nastaviti natjecanje.

Standings provided by Sofascore

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista