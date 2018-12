Reakcija slijepog Liverpoolovog navijača oduševila svijet

Liverpool je na Anfieldu pobijedio Napoli (1:0) i izborio osminu finala Lige prvaka. Pobjedu Redsima donio je u 34. minuti Mohamed Salah.

Nakon utakmice pojavila se snimka s tribine s Liverpoolovim navijačima. U slavlju je kamera ulovila slijepog navijača koji zajedno s prijateljem proslavio Salahov pogodak.

This blind fan celebrating Salah’s goal after his friend tells him about the play is amazing!



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/4EKJJ1k2Et