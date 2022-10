Razočarani Zekić 'Mene je sramota, da nemam odgovornost otišao bih smjesta iz Slaven Belupa'

Nogometaši Osijeka protutnjali su Koprivnicom i 'isprašili' domaći Slaven Belupo s 4:0, što je nastavak sjajne forme bijelo-plavih pod vodstvo novog trenera Renea Pomsa.

Pobjeda gostiju iz nije dolazila u pitanje niti u jednom trenutku, junak utakmice bio je Mijo Caktaš s hat-trickom, dok je jedan pogodak dodao Laszlo Kleinheisler, Mađar igra u životnoj formi ove sezone.

Zoran Zekić bio je jako razočaran poslije teškog poraza i poručio kako bi najradnije napustio klub.

- Kao što smo prije izazvali dobre stvari svojim ponašanjem, tako smo izazvali i ovo što nam se trenutno događa. To sam rekao i igračima, jer sve što nam se puca po golu bude gol. Svaka naša situacija koja nije dobra - stigne kazna. Naravno da tu ima nešto i do kvalitete suparnika, ali trenutno ne izgledamo kao momčad - rekao je Zekić pa poentirao:

- Da nemam ovoliku odgovornost u klubu, iste sekunde bih se oprostio i zahvalio. Nisam nikad mislio da će me biti sramota, ali sad me malo stid zbog naše izvedbe, ponašanja i defetizma koji smo pokazali. Nedopustivo je da mladi ljudi, a tu smatram i sebe, u jednom trenutku mogu tako lagano odustati. To nije pravi sportski karakter i nije dopustivo, osobito u najvišem rangu hrvatskog nogometa -

Poms je naravno bio zadovoljan izvedbom svojih nogometaša.

- Naravno da smo zadovoljni, pobijedili smo 4:0 u gostima. Rezultat je vrlo, vrlo dobar. Postigli smo pogodak u pravom trenutku utakmice i to nam je puno pomoglo. No, da budem iskren, nisam bio do kraja zadovoljan prikazanom igrom, pogotovo u drugom poluvremenu. Isto tako, nismo baš dobro krenuli u susret, nismo bili toliko agresivni, no taj rani gol nam je puno pomogao - zaključio je Austrijanac.

