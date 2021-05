Razočarani izbornik Bišćan nakon poraza: Presudio je jedan detalj

Izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan opisao je dramatični poraz Hrvatske protiv Španjolske u četvrtfinalu Europskog prvenstva za mlade.

- Tužan sam, prazan zbog toga kako je utakmica završila. Generalno, mislim da možemo biti ponosni na sve što su dečki pokazali i danas i u grupnoj fazi, a i kroz kvalifikacije. Treba biti fer i reći da smo izgubili od vrhunske i bolje ekipe. Veći dio utakmice smo solidno parirali, vratili smo se na kraju i dečki su opet pokazali mentalnu stabilnost i karakter. Nikad se ne predaju i to je jedna velika kvaliteta. Ostaje žal što nismo dogurali do jedanaesterca jer se uvijek čini da je ekipa koja je autsajder u raspucavanje ulazi psihološki čvršća. To smo čekali, ali nemam kome što zamjeriti - započeo je Bišćan nakon poraza.

- Ideja je bila izdržati pritisak. Nekolicina je igrača osjetila probleme. Nismo više imali pravo na izmjenu i bilo je pitanje hoćemo li izdržati. U drugom produžetku se činilo da ni oni više ne mogu i ne žele riskirati, ali mi smo u jednoj situaciji zaspali, a oni to preko vrsnog individualca kaznili. Mi smo htjeli iskoristiti njihove greške jer je energije bilo jako malo i teško je bilo očekivati da ćemo se moći nametnuti u produžecima - priznao je izbornik U-21 reprezentacije, te nastavio:

- Presudio je jedan detalj u produžetku. Bili smo dosta dobro organizirani, pogotovo dok smo bili svježi. Treba reći da je dosta igrača završilo svoja natjecanja prije 10-ak dana ili dva tjedna. Neki nisu imali kontinuitet igara i morali su igrati ovu utakmicu u ne baš idealnom stanju. Dobro smo se nosili s njima, kontrolirali su igru, ali nisu stvorili neke šanse. Imali smo u prvom poluvremenu dva dobra dolaska pred gol i šteta da ih nismo iskoristili. No nismo izgubili glavu nakon primljenog gola, smirili smo se i počeli igrati hrabrije. Oni su se odlučili malo povući i čekati da nas kazne iz kontre - rekao je Bišćan.

- Mali Biuk je napravio ono zbog čega smo zvali i što smo znali da je u stanju. Zabili smo lijepi gol iz lijepe akcije koja je na kraju završena jedanaestercem - komentirao je pogodak.

- Mi nemamo klasičnog napadača koji je realizator. Morali smo se braniti sa svih 10 igrača i to donosi veliku potrošnju i zbog toga fali energije da bi se mirnije riješile šanse u napadu. Teško je zabijati golove protiv ovakve ekipe, ali nisu ni oni bili preopasni. Nakon našeg senzacionalnog povratka, sve je izgledalo kao da će ići u jedanaesterce i da ćemo mi biti ti koji će na krilima povratka i pozicije autsajdera ući u jedanaesterce psihički puno jači od njih i proći. Kažem, presudio je jedan trenutak, tužni jesmo, ali mislim da svi moramo biti ponosni i zadovoljni - zaključio je.