Razmjene igrača ovog intenziteta dugo nisu viđene u NBA ligi! Harden napustio Brooklyn

Brooklyn Netsi odlučili su se rastati sa Jamesom Hardenom i poslati ga u Philadelphia 76erse u zamjenu za Australca Bena Simmonsa, Setha Curryja, Andrea Drummonda i dva buduća izbora na NBA draftovima, objavio je američki ESPN.

Najznačajnija je to igračka razmjena koja se dogodila u ovoj sezoni, a uoči večerašnjeg isteka roka za razmjene.

Simmons je nezadovoljan odnosom prema njemu odlučio ove sezone ne igrati za Sixerse, koji su dugo tražili opciju u kojoj bi ga zamijenili, a da pritom ne budu na značajnom gubitku. Upitno je jesu li to ovom razmjenom uspjeli učiniti.

Još nekoliko razmjena je najavljeno ili obavljeno u četvrtak i u prethodnih nekoliko dana, a među najaktivnijim klubovima bili su Los Angeles Clippers i Sacramento Kings.

Foto: Kelley L Cox/REUTERS Feb 9, 2022; Sacramento, California, USA; Sacramento Kings center Domantas Sabonis (10) controls the ball against Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) during the first quarter at Golden 1 Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports Photo: Kelley L Cox/REUTERS

Clippersi su u četvrtak sudjelovali u razmjeni s još tri kluba u kojoj su poslali veterana Sergea Ibaku u Milwaukee Buckse, a doveli su beka Rodneyja Hooda i krilo Semija Ojeleyea. U istoj razmjeni je iz Milwaukeeja put Sacramenta otišo Donte DiVincenzo, a iz Detroita su u glavni grad Kalifornije stigli Trey Lyles i Josh Jackson, dok je Marvin Bagley III. dres Kingsa zamijenio za onaj Detroit Pistonsa.

Sacramento je dva dana prije doveo Domantasa Sabonisa, Justina Holidaya i Jeremyja Lamba iz Indiana Pacersa u zamjenu za Tyresea Haliburtona, Buddyja Hielda i Tristana Thompsona.

Clippers su prošlog vikenda iz Portlanda doveli Normana Powella i Roberta Covingtona.

U četvrtak je stigla i vijest o razmjeni na relaciji Toronro - San Antonio. Raptorsi su poslali iskusnog slovenskog beka Gorana Dragića i zaštićeni izbor prvog kruga na ovogodišnjem draftu u zamjenu za krilne igrače Thaddeusa Younga i Drewa Eubanksa te izbor u drugom krugu ovogodišnjeg drafta.

Prema vijestima američkih medija, ne očekuje se da će Dragić doista i navući dres Spursa, već da će klub iz San Antonija ponuditi 35-godišnjem Slovencu otpremninu. Naime, Dragić je nakon razmjene iz Miamija u Raptorsima odigrao samo pet utakmica, a potkraj studenog prošle godine, iz osobnih razloga te u dogovoru s klubom, prekinuo s igranjem.