NBA LIGA

Oklahoma u finalu Zapada izjednačila protiv San Antonio Spursa

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers
Gary A. Vasquez/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 08:45

Do pobjede ih je vodio MVP Shai Gilgeous-Alexander koji je utakmicu završio s 30 koševa, devet asistencija i četiri skoka. Još je šest igrača imalo dvoznamenkasti učinak. Alex Caruso je dodao 17 koševa, Chet Holmgren 13, Jared McCain i Cason Wallace  po 12 svaki, dok su Isaiah Hartenstein i Ajay Mitchell ubacili po deset koševa.

Oklahoma City Thunder su u drugoj utakmici finala Zapadne konferencije izjednačili na 1-1 u seriji na četiri pobjede svladavši sinoć kod kuće San Antonio Spurse sa 122-113.

Do pobjede ih je vodio MVP Shai Gilgeous-Alexander koji je utakmicu završio s 30 koševa, devet asistencija i četiri skoka. Još je šest igrača imalo dvoznamenkasti učinak. Alex Caruso je dodao 17 koševa, Chet Holmgren 13, Jared McCain i Cason Wallace  po 12 svaki, dok su Isaiah Hartenstein i Ajay Mitchell ubacili po deset koševa. 

Obrana Oklahome je usporila zvijezdu Spursa Victora Wembanyamu koji je zabio 21 koš uz 17 skokova i četiri blokade. Najbolji strijelac San Antonija najbolji je bio Stephon Castle s 25 ubačaja, dok je Devin Vasell dodao 22.

Thunder nije zaostajao nakon prve četvrtine, iako je utakmica bila odlučena tek u posljednjim minutama. Oklahoma je vodila sa 11 poena na poluvremenu, imala je i plus osam uoči zadnje četvrtine, ali su Spursi smanjili zaostatak na samo pet koševa nešto više od minute prije kraja. Tada je Devin Vassell promašio tricu, a posjed je završio devetom izgubljenom loptom Stephona Castlea na utakmici.

Gilgeous-Alexander je zatim zabio koš za  120-113, a nakon što je Castle  promašio tricu, Alex Caruso je polaganjem riješio utakmicu manje od 19,7 sekundi prije kraja.

Treća utakmica se igra u petak u San Antoniju.
