Počeli su bez novca i reflektora, sada su ispisali povijest i u Hrvatskoj napravili čudo

Košarkašice Broda na Savi zauvijek će ostati upisane zlatnim slovima u povijesti Slavonskog Broda, jer su donijele prvi, povijesni loptački naslov u taj grad. Kraj nogometaša, odbojkaša, rukometašica, prvi naslov osvojile su košarkašice. Priča je započela gotovo nestvarno, daleko od reflektora i velikih sponzora, 10. rujna 2010. godine, kada je skupina zaljubljenika u košarku, vođena čistim entuzijazmom, osnovala klub koji je Slavonskom Brodu donio žensku košarkašku priču.

Rimarčuk sve pokrenuo

Okosnicu te prve, početne ekipe nije činila selekcija iskusnih igračica, već 14 kadetkinja, djevojaka koje su tek ulazile u svijet ozbiljne košarke. Njih je pod svoje okrilje uzeo trener Dražen Rimarčuk, čovjek čije će se ime neraskidivo vezati uz svaki budući uspjeh kluba. Uz njega su od samog početka bili treneri Mirna Mikić i Damir Božić, koji su svoj rad usmjerili na razvoj mladih talenata u školama košarke. Počeci su bili skromni, utemeljeni na volonterizmu i ljubavi prema sportu, no vizija je bila sve samo ne skromna. Nitko tada nije mogao ni sanjati da se u tom malenom krugu entuzijasta rađa budući div koji će za samo nekoliko godina tresti temelje hrvatske košarke i postati ponos cijele jedne regije.

Ono što je uslijedilo u idućih pet godina može se opisati samo kao sportsko čudo. Klub je krenuo iz B1 lige, najnižeg ranga natjecanja, započevši svoj strelovit, gotovo filmski uspon. Dok su se mnogi klubovi s duljom tradicijom i većim budžetima borili za opstanak, Brod na Savi je poput oluje protutnjao nižim ligama, preskačući rangove natjecanja s lakoćom koja je ostavljala konkurenciju u nevjerici. Taj put nije bio posut samo pobjedama; zahtijevao je ogromna odricanja, kako igračica tako i stručnog stožera i uprave. Putovanja na utakmice, usklađivanje školskih i sportskih obveza te konstantan pritisak održavanja pobjedničkog niza bili su svakodnevica. Ipak, zajedništvo i pobjednički mentalitet koji je Rimarčuk usadio u svoje igračice bili su jači od svih prepreka. Kulminacija tog petogodišnjeg putovanja bio je ulazak u najviši rang hrvatske košarke, Premijer žensku ligu.

Ulaskom u prvoligaško društvo, ŽKK Brod na Savi nije se zadovoljio pukim sudjelovanjem. Klub je nastavio rasti, profilirajući se kao stabilan i ambiciozan član elite. Njegov dom, sportska dvorana Vijuš, postao je prava tvrđava iz koje su bodove odnosile samo najjače ekipe. S vremenom, klub je postao prepoznatljiv po modernoj i brzoj košarci, a tribine su se sve više punile. Lokalna zajednica prepoznala je iskrenu sportsku priču i pružila igračicama podršku što im je bio pravi vjetar u leđa. Više nije bilo rijetkost vidjeti dvoranu ispunjenu navijačima koji su uglas bodrili igračice, stvarajući atmosferu kakvom se mogu pohvaliti rijetki ženski sportski kolektivi u Hrvatskoj. Vrhunac te simbioze kluba i grada dogodio se u ovoj sezoni kada su Brođanke ostvarile svoj najveći uspjeh i osvojile naslov.

Iza svakog velikog uspjeha stoji čovjek s vizijom, a u priči o Brodu na Savi to je nedvojbeno trener Dražen Rimarčuk. Od prvoga dana on nije bio samo trener nego i arhitekt kluba, selektor i pedagog koji je stvorio pobjednički mentalitet. Njegova filozofija temelji se na napornom radu, disciplini i vjeri u mlade igračice. Tijekom godina, uspio je stvoriti savršen spoj domaćih talenata i kvalitetnih pojačanja sa strane, što se pokazalo kao dobitna kombinacija. Uspjeh kluba privukao je i poznata imena, pa su dres Broda na Savi nosile igračice poput Ane Božić, Mihaele Lazić i Ene Ljubičić. Ipak, Rimarčuk je uvijek znao kako izvući maksimum iz svake pojedinke i uklopiti je u kolektiv. Aktualni sastav, koji je pokorio Hrvatsku, najbolji je primjer njegove vizije. Uz domaće snage, poput njegove kćeri Klare Rimarčuk, okosnicu ekipe čine vrhunske igračice kao što su Iva Slonjšak, Ana-Marija Begić te američka pojačanja Kiara Jackson i Tamia Ugass. Upravo ta kombinacija domaće strasti i internacionalnog iskustva dala je ekipi dimenziju više i pretvorila je u stroj za pobjede.

Iako klub trenutačno proživljava svoje najsvjetlije trenutke, svi su svjesni da je najteži zadatak ostati na vrhu. Dugoročni je plan etablirati Brod na Savi kao stalnog sudionika europskih kupova, što bi klubu donijelo ne samo sportski prestiž nego i financijsku stabilnost.