ATP Ženeva

Amerikanac Tien u finalu protiv Navonea

23.05.2026.
u 00:17

U polufinalu je četvrti nositelj Tien pobijedio drugog nositelja Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 6-1, 4-6, 7-6(5). Prije njega finale je izborio Navone pobjedom protiv Norvežanina Caspera Ruuda 7-5, 6-2.

Learner Tien, 20-godišnji američki tenisač, igrat će protiv Argentinca Mariana Navonea u finalu zemljanog ATP 250 turnira kojem je domaćin švicarska Ženeva.

U polufinalu je četvrti nositelj Tien pobijedio drugog nositelja Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 6-1, 4-6, 7-6(5). Prije njega finale je izborio Navone pobjedom protiv Norvežanina Caspera Ruuda 7-5, 6-2.

Tien i Navone će u subotu u međusobnom dvoboju loviti drugu ATP titulu u karijeri. Premijernu je Tien osvojio prošle godine u Metzu, a Navone na zemljanom turniru ove godine u Bukureštu.

U meču Tiena i Bublika svaki je od igrača dominirao u uvodna dva seta. U trećoj dionici se vodila ravnopravna borba, a onda je Tien munjevito u tie-breaku pobjegao na 6-1. Bublik je spasio četiri meč-lopte te je stigao do 5-6, ali posljednju petu ipak nije uspio.

Time 28-godišnji Bublik ostaje na devet ATP naslova u karijeri, dok drugi poraženi u polufinalu Ruud ostaje na 14 ATP pehara pobjednika. U Ženevi je Ruud ranije pobjeđivao 2021., 2022. i 2024. godine.

ATP Ženeva, polufinale:

Learner Tien (SAD/4) - Aleksander Bublik (Kaz/2) 6-1, 4-6, 7-6(5)

Mariano Navone (Arg) - Casper Ruud (Nor/6) 7-5, 6-2
