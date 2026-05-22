U SARAJEVU

Zoran Mamić o novom poslu u BiH: 'Krenuli su pritisci, agresija i presing'

22.05.2026.
u 22:00

"Kada je riječ o konkretnom angažmanu u Fudbalskom klubu Sarajevo, to je bilo prošlog ljeta. Tada su počela nagovaranja, hajdemo reći i sportski pritisci, agresija i presing, a na kraju sam odlučio prihvatiti ponudu i evo tu sam", rekao je Mamić

Nekadašnji nogometaš pa trener Dinama Zoran Mamić danas je čovjek zadužen za sportsku politiku Sarajeva nakon što se u BiH sklonio od hrvatskog pravosuđa. U intervjuu za MeridianSportBH dotaknuo se svog novog posla.

"Kontakt postoji već duže razdoblje, kroz proteklih nekoliko godina. Bilo je nekakvih neformalnih susreta, bilo ovdje na području Sarajeva, jednom i u Mostaru, gdje su ljudi iz Sarajeva željeli čuti mišljenje mog brata i mene. Ta veza postoji još iz tog vremena. Međutim, kada je riječ o konkretnom angažmanu u Fudbalskom klubu Sarajevo, to je bilo prošlog ljeta. Tada su počela nagovaranja, hajdemo reći i sportski pritisci, agresija i presing, a na kraju sam odlučio prihvatiti ponudu i evo tu sam", rekao je Mamić i dodao:

"Svi znamo povijest Sarajeva, i onu iz bivših vremena i ovu sadašnju. Sigurno je riječ o jednom od najvećih klubova i privilegija je biti dio takvog kluba. Zadovoljan sam što sam ovdje i nadam se da ću i ja pridonijeti boljim i kvalitetnijim rezultatima."

Daje li mu brat Zdravko savjete?

"Naravno. Osim što smo braća, naš odnos je još snažniji od samog obiteljskog odnosa. O tome sam mnogo puta govorio. Iako je Zdravko gotovo potpuno izašao iz svijeta nogometa i da nisam sada u Sarajevu vjerojatno ne bi ni pratio nogomet, moj dolazak ovdje učinio ga je velikim navijačem i mojim i klupskim. Naravno da razgovaramo i komentiramo. Ne smijem baš sve reći što kaže jer ne bi bilo prikladno za kameru. Nije zadovoljan načinom na koji igramo i u velikoj mjeri je opravdano nezadovoljan. To je ono što i ja stalno ponavljam – moramo biti drugačiji, brži, okomitiji, opasniji, snažniji i kvalitetniji u svim segmentima igre."
