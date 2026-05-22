Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Giro d'Italia

Bettiolu 13. etapa, Eulalio i dalje vodeći, Miholjević 123.

FILE PHOTO: Giro d'Italia - Stage 1 - Durazzo to Tirana
Florion Goga/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.05.2026.
u 22:03

Bettiol je bio dijelom skupine od 15 vozača koja se vrlo rano odvojila od glavne skupine, a kako među njima nije bilo nikoga tko konkurira za visok plasman u ukupnom redoslijedu peloton im je dopustio veliku prednost te je vrlo rano bilo jasno kako će etapni pobjednik biti netko od bjegunaca.

Talijan Alberto Bettiol (XDS-Astana) pobjednik je 13. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Giro d'Italia" vožene od Alessandrije do Verbanije u dužini od 189 kilometara, dok je Portugalac Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Bettiol je bio dijelom skupine od 15 vozača koja se vrlo rano odvojila od glavne skupine, a kako među njima nije bilo nikoga tko konkurira za visok plasman u ukupnom redoslijedu peloton im je dopustio veliku prednost te je vrlo rano bilo jasno kako će etapni pobjednik biti netko od bjegunaca.

U samoj završnici etape Bettiol je iskoristio poznavanje terena s obzirom da se vozilo po cestama na kojima vrlo često trenira, odabrao je pravo vrijeme za napad i na cilj stigao sa 26 sekundi prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Andreasa Leknessunda (Uno-X Mobility), odnosno 44 sekunde ispred trećeg Belgijanca Jaspera Stuyvena (Soudal-QuickStep).

Glavna je skupina stigla sa 13:06 minuta zaostatka, a u istom su vremenu ciljem prošli svi vodeći u ukupnom redoslijedu pa Eulalio i dalje ima 33 sekunde prednosti u odnosu na drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), odnosno 2:03 minute ispred trećeg Nizozemca Thymena Arensmana (Netcompany-INEOS).

Hrvatski vozač Fran Miholjević (Bahrain Victorious) nakon što je tijekom velikog dijela etape odradio posao za momčadskog kolegu Eulalija u samoj je završnici popustio i izgubio kontakt s glavnom skupinom te ciljem prošao kao 131. sa 21:56 minuta iza pobjednika pa je u ukupnom redoslijedu 123. sa 2:19:07 sati zaostatka za Eulalijom.

Utrka traje do 31. svibnja.
REZULTATI,
13. ETAPA:
1. Alberto ⁠Bettiol (Ita/XDS-Astana)                    3:51:33
2. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X ⁠Mobility)                 +26
3. ​Jasper Stuyven (Bel/Soudal-QuickStep)                   +44
4. ‌Michael ⁠Valgren (Dan/EF Education-⁠EasyPost)             +44
5. Mark Donovan (VB/Pinarello-Q36.5)                       +44
6. Joshua Kench (NZ/Groupama-FDJ ⁠United)                   +44
7. Mikkel Bjerg (Dan/UAE ‌Emirates-XRG)                   +1:33
8. Francesco Busatto (Ita/Alpecin-​Premier Tech)          +1:35
9. Markus Hoelgaard (Nor/Uno-X ‌Mobility)                 +1:35
10. Diego Sevilla (Špa/Polti-VisitMalta)                 +1:35
131. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious)           +21:56
UKUPNO:
1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious)            52:15:17
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)               +33
3. Thymen Arensman (Niz/Netcompany-INEOS)                +2:03
4. Felix Gall (Aut/Decathlon-⁠CMA CGM)                    +2:30
5. Ben O'Connor (Aus/Jayco-AlUla)                        +2:50
6. Jai Hindley (Aus/Red Bull-BORA-Hansgrohe)             +3:12
7. Michael Storer (Aus/Tudor)                            +3:34
8. Derek ⁠Gee (Kan/Lidl-Trek)                             +3:40
9. ​Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-Hansgrohe)       +3:42
10. Chris Harper (Aus/Pinarello-Q36.5)                   +4:15
123. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious)         +2:19:07
Ključne riječi
biciklizam Fran Miholjević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!