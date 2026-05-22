Bettiolu 13. etapa, Eulalio i dalje vodeći, Miholjević 123.

Talijan Alberto Bettiol (XDS-Astana) pobjednik je 13. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Giro d'Italia" vožene od Alessandrije do Verbanije u dužini od 189 kilometara, dok je Portugalac Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Bettiol je bio dijelom skupine od 15 vozača koja se vrlo rano odvojila od glavne skupine, a kako među njima nije bilo nikoga tko konkurira za visok plasman u ukupnom redoslijedu peloton im je dopustio veliku prednost te je vrlo rano bilo jasno kako će etapni pobjednik biti netko od bjegunaca.

U samoj završnici etape Bettiol je iskoristio poznavanje terena s obzirom da se vozilo po cestama na kojima vrlo često trenira, odabrao je pravo vrijeme za napad i na cilj stigao sa 26 sekundi prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Andreasa Leknessunda (Uno-X Mobility), odnosno 44 sekunde ispred trećeg Belgijanca Jaspera Stuyvena (Soudal-QuickStep).

Glavna je skupina stigla sa 13:06 minuta zaostatka, a u istom su vremenu ciljem prošli svi vodeći u ukupnom redoslijedu pa Eulalio i dalje ima 33 sekunde prednosti u odnosu na drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), odnosno 2:03 minute ispred trećeg Nizozemca Thymena Arensmana (Netcompany-INEOS).

Hrvatski vozač Fran Miholjević (Bahrain Victorious) nakon što je tijekom velikog dijela etape odradio posao za momčadskog kolegu Eulalija u samoj je završnici popustio i izgubio kontakt s glavnom skupinom te ciljem prošao kao 131. sa 21:56 minuta iza pobjednika pa je u ukupnom redoslijedu 123. sa 2:19:07 sati zaostatka za Eulalijom.

Utrka traje do 31. svibnja.

REZULTATI,

13. ETAPA:

1. Alberto ⁠Bettiol (Ita/XDS-Astana) 3:51:33

2. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X ⁠Mobility) +26

3. ​Jasper Stuyven (Bel/Soudal-QuickStep) +44

4. ‌Michael ⁠Valgren (Dan/EF Education-⁠EasyPost) +44

5. Mark Donovan (VB/Pinarello-Q36.5) +44

6. Joshua Kench (NZ/Groupama-FDJ ⁠United) +44

7. Mikkel Bjerg (Dan/UAE ‌Emirates-XRG) +1:33

8. Francesco Busatto (Ita/Alpecin-​Premier Tech) +1:35

9. Markus Hoelgaard (Nor/Uno-X ‌Mobility) +1:35

10. Diego Sevilla (Špa/Polti-VisitMalta) +1:35

131. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious) +21:56

UKUPNO:

1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious) 52:15:17

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) +33

3. Thymen Arensman (Niz/Netcompany-INEOS) +2:03

4. Felix Gall (Aut/Decathlon-⁠CMA CGM) +2:30

5. Ben O'Connor (Aus/Jayco-AlUla) +2:50

6. Jai Hindley (Aus/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +3:12

7. Michael Storer (Aus/Tudor) +3:34

8. Derek ⁠Gee (Kan/Lidl-Trek) +3:40

9. ​Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +3:42

10. Chris Harper (Aus/Pinarello-Q36.5) +4:15

123. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious) +2:19:07