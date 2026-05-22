Bettiolu 13. etapa, Eulalio i dalje vodeći, Miholjević 123.

Talijan Alberto Bettiol (XDS-Astana) pobjednik je 13. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Giro d'Italia" vožene od Alessandrije do Verbanije u dužini od 189 kilometara, dok je Portugalac Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.
Bettiol je bio dijelom skupine od 15 vozača koja se vrlo rano odvojila od glavne skupine, a kako među njima nije bilo nikoga tko konkurira za visok plasman u ukupnom redoslijedu peloton im je dopustio veliku prednost te je vrlo rano bilo jasno kako će etapni pobjednik biti netko od bjegunaca.
U samoj završnici etape Bettiol je iskoristio poznavanje terena s obzirom da se vozilo po cestama na kojima vrlo često trenira, odabrao je pravo vrijeme za napad i na cilj stigao sa 26 sekundi prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Andreasa Leknessunda (Uno-X Mobility), odnosno 44 sekunde ispred trećeg Belgijanca Jaspera Stuyvena (Soudal-QuickStep).
Glavna je skupina stigla sa 13:06 minuta zaostatka, a u istom su vremenu ciljem prošli svi vodeći u ukupnom redoslijedu pa Eulalio i dalje ima 33 sekunde prednosti u odnosu na drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), odnosno 2:03 minute ispred trećeg Nizozemca Thymena Arensmana (Netcompany-INEOS).
Hrvatski vozač Fran Miholjević (Bahrain Victorious) nakon što je tijekom velikog dijela etape odradio posao za momčadskog kolegu Eulalija u samoj je završnici popustio i izgubio kontakt s glavnom skupinom te ciljem prošao kao 131. sa 21:56 minuta iza pobjednika pa je u ukupnom redoslijedu 123. sa 2:19:07 sati zaostatka za Eulalijom.
Utrka traje do 31. svibnja.
REZULTATI,
13. ETAPA:
1. Alberto Bettiol (Ita/XDS-Astana) 3:51:33
2. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) +26
3. Jasper Stuyven (Bel/Soudal-QuickStep) +44
4. Michael Valgren (Dan/EF Education-EasyPost) +44
5. Mark Donovan (VB/Pinarello-Q36.5) +44
6. Joshua Kench (NZ/Groupama-FDJ United) +44
7. Mikkel Bjerg (Dan/UAE Emirates-XRG) +1:33
8. Francesco Busatto (Ita/Alpecin-Premier Tech) +1:35
9. Markus Hoelgaard (Nor/Uno-X Mobility) +1:35
10. Diego Sevilla (Špa/Polti-VisitMalta) +1:35
131. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious) +21:56
UKUPNO:
1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious) 52:15:17
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) +33
3. Thymen Arensman (Niz/Netcompany-INEOS) +2:03
4. Felix Gall (Aut/Decathlon-CMA CGM) +2:30
5. Ben O'Connor (Aus/Jayco-AlUla) +2:50
6. Jai Hindley (Aus/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +3:12
7. Michael Storer (Aus/Tudor) +3:34
8. Derek Gee (Kan/Lidl-Trek) +3:40
9. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +3:42
10. Chris Harper (Aus/Pinarello-Q36.5) +4:15
123. FRAN MIHOLJEVIĆ (HRV/Bahrain Victorious) +2:19:07