JEDRENJE

Filip Jurišić osvojio broncu na Europskom prvenstvu

Split: Jedriličar Filip Jurišić
23.05.2026.
u 00:05

Hrvatski jedriličar Filip Jurišić osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u jedrenju klase ILCA 7 održanom u Splitu.

Jurišić je sa 68 negativnih bodova zauzeo ukupno peto mjesto u regati, ali kako su ispred njega bili Novozelanđanin George Gautrey i Australac Zac Littlewood, Hvaraninu i članu splitskog Mornara pripalo je odličje koje će proslaviti pjesmom "Regata života" koju je inspiriran njegovom borbom otpjevao Neno Belan.

Zlato je osvojio Cipranin Pavlos Kontides sa 39 bodova, a srebro Nijemac Philipp Buhl sa 40. Iza Jurišića ostao je Talijan Lorenzo Brando Chiavarini sa 71 bodom.
