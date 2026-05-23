Filip Jurišić osvojio broncu na Europskom prvenstvu

Hrvatski jedriličar Filip Jurišić osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u jedrenju klase ILCA 7 održanom u Splitu.
Jurišić je sa 68 negativnih bodova zauzeo ukupno peto mjesto u regati, ali kako su ispred njega bili Novozelanđanin George Gautrey i Australac Zac Littlewood, Hvaraninu i članu splitskog Mornara pripalo je odličje koje će proslaviti pjesmom "Regata života" koju je inspiriran njegovom borbom otpjevao Neno Belan.
Zlato je osvojio Cipranin Pavlos Kontides sa 39 bodova, a srebro Nijemac Philipp Buhl sa 40. Iza Jurišića ostao je Talijan Lorenzo Brando Chiavarini sa 71 bodom.
