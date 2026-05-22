EUROLIGA

Olympiakos svladao Fenerbahce za finale

Basketball Euroligue 2022 - Match "LDLC Asvel - Olympiakos Le Pirée (77-75)" à Villeurbane
FREDERIC CHAMBERT
VL
Autor
Hina
22.05.2026.
u 19:05

U finalu će Olympiakos u nedjelju igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog ogleda u kojem se od 20 sati sastaju madridski Real i Valencia.

Prvi finalisti ovosezonske Eurolige su košarkaši Olympiakosa koji su u polufinalu Final Foura, kojem je domaćin Atena, svladali Fenerbahce sa 79-61.

U finalu će Olympiakos u nedjelju igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog ogleda u kojem se od 20 sati sastaju madridski Real i Valencia.

Fenerbahce, branitelj naslova, tako će ostati na dvije ukupne pobjede u Euroligi, dok će Olympiakos loviti svoj četvrti naslov. Posljednji put je klub iz Pireja bio pobjednik Eurolige 2013. godine.

Olympiakos je u osnovnom dijelu sezone osvojio prvo mjesto Eurolige, a na krilima svojih glasnih navijača polufinalnu je utakmicu otvorio s 12-0. Na obrani Olympiakosa polupala je sve zube turska momčad u prvom dijelu te je Fenerbahce postigao mizernih 12 poena u uvodnih 16 minuta igre.

Na poluvremenu je Olympiakos imao prednost 33-24, a novi domaći uragan je uslijedio na startu treće četvrtine. Nakon samo četiri minute drugog dijela Olympiakos je napravio niz 11-0 te je pobjegao na 20 poena prednosti, 44-24.

Nije se predavao Fenerbahce te se spustio na devet poena zaostatka, ali Vezenkov je potom preuzeo glavnu ulogu u grčkom sastavu koji je uoči zadnje četvrtine vodio s 56-41.

Na mahove se igralo kroz cijelo vrijeme, a u ritmu odličnog Biberovića gosti iz Istanbula su početkom zadnje dionice došli na 49-56. Bio je to zadnji određeni rezultatski kontakt koji je imao Fenerbahce u utakmici gdje je Olympiakos ipak bio znatno bolji i na kraju zasluženo slavio.

Prvi strijelac Olympiakosa bio je Alec Peters sa 17 poena, s tim da je za dva poena gađao 4-4, a za tri poena 3-3. Saša Vezenkov je dodao 16 koševa uz pet skokova, dok je Tyler Dorsey ubacio 15 poena uz tri uhvaćene lopte.

U sastavu Fenerbahcea je Tarik Biberović postigao 17 poena uz šest skokova, a Talen Horton Tucker 16 poena uz sedam skokova.

Euroliga, polufinale:

Olympiakos - Fenerbahce 79-61

Real Madrid - Valencia (20 sati)
Fenerbahce Olympiakos

