Bojan Bogdanović ovom je utakmicom dokazao da ima status vođe u momčadi

Utah Jazz su sinoć nanijeli sedmi poraz zaredom Brooklyn Netsima svladavši ih 125:102 u Salt Lake Cityju, a hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s double-doubleom.

Utah je do pobjede sa 27 koševa predvodio Donovan Mitchell koji se na teren vratio nakon osam utakmica pauze zbog ozljede. Bojan Bogdanović je odigrao 29:07 minuta, a u tom je vremenu zabio 19 koševa (šut iz igre 8/14, trice 3/7) te dodao tome 11 skokova i četiri asistencije.

Kod Brooklyna najbolji je bio Cam Thomas sa 30 ubačaja, a Kyrie Irving je dodao 15.

Chicago Bulls su na gostovanju sa 122:115 nadigrali Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Nikola Vučević s učinkom sezone - 36 koševa i 17 skokova.

DeMar DeRozan je ubacio 31 koš, a Javonte Green 16 za Chicago kojem je ovo peta pobjeda u zadnjih sedam utakmica.

Indiani nisu pomogla ni 42 koša Carisa LeVerta. Terry Taylor je ubacio 21 koš uz 14 skokova.

Indiana je gubila 12 koševa u drugoj polovici zadnje četvrtine prije nego je smanjila zaostatak na 118:115 nakon trice Justina Holidaya 36.4 sekundi prije kraja. Međutim nakon toga je Chicagov Ayo Dosumnu zabio polaganje 16.3 sekundi prije kraja i Bullsi su realizirali još dva slobodna bacanja za pobjedu.

Foto: Rob Gray/REUTERS Feb 4, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) drives against Brooklyn Nets defenders guard Kyrie Irving (11) and guard Cam Thomas (24) in the third quarter at Vivint Arena. Mandatory Credit: Rob Gray-USA TODAY Sports Photo: Rob Gray/REUTERS

Dallas Mavericks su na krilima Luke Dončića kod kuće sa 107:98 pobijedili Philadelphia 76erse. Slovenac je zabio 33 koša pridodavši tome 15 asistencija i 13 skokova.

U redovima 76ersa najučinkovitiji je s 27 koševa i 13 skokova bio Joel Embiid.

Utakmica je prekinuta na 45 minute jer je zbog iskrivljenog obruča cijeli nosač koša morao biti zamijenjen.

Oklahoma City Thunder su na gostovanju sa 96:93 bili bolji od Portland Trail Blazersa. Luguentz Dort je postigao 23 pogotka za Oklahoma City kojima je ovo treća pobjeda zaredom prvi put od sredine prosinca.

Boston Celtics su u Detroitu sa 102:93 bili bolji od domaćih Pistonsa, a Jayson Tatum je za četvrtu pobjedu zaredom svoje momčadi zabio 24 koša i ugrabio devet skokova.

Cleveland Cavaliers su također u gostima sa 102:101 svladali Charlotte Hornetse, a pobjedu im je osigurao Kevin Love zabivši dva slobodna bacanja 1.2 sekundi prije kraja.

Cavalierse je predvodio Jarrett Allen koji je utakmicu završio s 29 koševa i nevjerojatna 22 skoka, dok je Love ubacio 25 koševa.

Kod Hornetsa, koji su uspjeli nadoknaditi razliku od 17 koševa u zadnjoj četvrtini, najbolji je bio Terry Rozier sa 24 koša.

Toronto Raptors su kod kuće sa 125-114 bili bolji od Atlanta Hawksa, a San Antonio su s 131:106 nadigrali Houston Rocketse, dok su New Orleans Pelicansi u gostima sa 113:105 bili bolji od Denver Nuggetsa.