Kreće završnica Eurolige, Vujčić: U 26 godina prvorangirani nikada nije bio prvak Europe

Večeras se igraju polufinalne utakmice kako u Euroligi tako i u SuperSport Premijer ligi. Na parketu atenske OAKA arene za nedjeljni finale borit će se branitelj naslova Fenerbahçe i ligaški prvoplasirani Olympiacos (u 17 sati) te dva španjolska kluba, Real Madrid i Valencija (20.30).

Za početno vodstvo u seriji na dvije pobjede na domaćim parketima drugoplasirana Cibona dočekuje trećeplasirani Split (18.30), dok prvorangirani Zadar ugošćuje petoplasiranog Dubrovnika (20.30).

– Split je najefikasnija momčad lige. Imaju jake bekove, mobilna krila i dobru centarsku liniju. Moramo biti spremni odigrati čvrstu utakmicu, i individualno i timski – kazao je Cibonin trener Ivan Rudež, na što je pak odgovorio Splitov trener Miodrag Rajković:

– Cibona je ozbiljan i dobar tim i čeka nas težak posao u polufinalnoj seriji.

Dubrovnik jedini rasterećen

Trener Dubrovnika Goran Gunjević zrači optimizmom, a kako i ne bi kada je sa svojom momčadi već prebacio očekivanja pa mu preostaje samo uživati u polufinalu. S druge strane, Danijel Jusup nema prostora za uživanje, ali zato ima lakšeg polufinalnog suparnika, koji ne bi smio predstavljati veliku prijetnju. No opreza nikad naodmet.

– Suparnik je motiviran i igrat će bez velikog pritiska. Pobijedili su nas u pripremnom razdoblju u Dubrovniku, na njihovu turniru, i sigurno će tražiti svoju priliku. Na nama je da budemo, u prvoj redu, defenzivno odgovorni, u skoku i trčanju također, i da utakmicu odvedemo tamo gdje želimo.

Želju igranja u finalu ima još jedan Dubrovčanin, ali onaj s više razine a to je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, uzdanica Real Madrida. Hezi je ove sezone najbolji strijelac “kraljevskog kluba” (13 koševa po utakmici), treći je skakač (četiri skoka po utakmici) i treći asistent (2.3), odmah iza razigravača Argentinca Campazza i Francuza Maledona.

Ključno je pitanje ovog polufinalnog para može li itko od Madriđana zaustaviti razigravača Jeana Montera, koji im je tim veća briga zato što ne mogu računati na ozlijeđenog divovskog centra Waltera Tavaresa.

I dok će drugi polufinale biti španjolski derbi, prvi će biti okršaj između aktualnog prvaka koji se razbudio kroz sezonu i momčadi koja je imala najviše pobjeda (Olympiacos). Klub iz Pireja nastupio je na pet uzastopnih završnih turnira, ali u samo jednoj finalnoj utakmici i bez naslova je još od 2013. godine. S druge strane, treneru Fenera Šarunasu Jasikevičiusu ovo je sedmi trenerski Final Four, a u vitrini ima jedan trenerski i četiri igračka naslova, od kojih je dva osvojio igrajući za Maccabi zajedno s našim Nikolom Vujčićem.

Vujo ima tri naslova

Bivši hrvatski reprezentativac koji ima tri naslova prvaka Europe, dva kao igrač i jedan kao sportski direktor, kazao je uoči ovog dvoboja:

– Olympiacos je moj klub i držim da ima najveće izglede da osvoji ovo. No Šaras je kao trener odigrao pametno. Najveći dio sezone bio je vodeći, a onda je izgubio nekoliko utakmica da ne bude prvi jer prvorangirani klub iz ligaškog dijela natjecanja u 26 godina ovog format nikad nije bio prvak Europe. Moj Olympiacos kaže da će oni skinuti taj urok, što nikad nije lako.

Jasikevičus je njegov bivši suigrač koji se razvio u iznimna trenera.

– Šaras je to napravio na najbolji mogući način. Gušt mi je gledati njegove taktičke zamisli i način na koji vodi momčad. Još dok je bio trener Žalgirisa, a ja sportski direktor Maccabija, pokušao sam ga dovesti, ali nisam uspio – kaže Vujčić, koji danas živi u Rijeci i vodi svoju košarkašku akademiju.