Rat za vlast u Dinamu ozbiljno koči plan gradnje stadiona - uzbunili se Tomašević i Kustić

Dosad je vatra u Dinamu samo tinjala, a sad se razbuktao ozbiljni plamen. Rat za prevlast u maksimirskom klubu doživio je kulminaciju na tajnoj sjednici klupske Skupštine u ponedjeljak navečer. Doduše, benzin na tinjajuću vatru doliven je nekoliko dana ranije na sjednici Izvršnog odbora kad se pokušalo još više udaljiti Zdravka Mamića od utjecaja na Dinamo, pogotovu kad je riječ o transferima.

Možda rat potraje do ožujka

Naime, koliko znamo, Mamić je iz Međugorja već dogovorio dolazak trenera Sergeja Jakirovića pa je to odbila Uprava, nadasve njezin član Krešimir Antolić. Potom je Mamić želio dovesti Adriana Leona Barišića iz Osijeka i Lukasa Kačavendu iz Lokomotive te vratiti Marka Pjacu iz Italije. No, sve te ideje i pregovori udarili su u zid klupske Uprave. Sve to nije se svidjelo Zdravku Mamiću, ali iz Međugorja nije mogao napraviti ništa oko toga. A u Maksimiru je dio ljudi koje je on i doveo u klub pokušao potpuno smanjiti ili ukinuti Mamićev uticaj. Stoga se to pokušalo napraviti na toj sjednici Izvršnog odbora, no nakon preglasavanja nije se dogodilo puno toga. Bilo je priča da će sportski direktor postati Dario Šimić, a znamo da je on bio jedan od predvodnika akcije za promjenu upravljanja Dinamom (Mamića), no zasad privremeni sportski direktor ostaje trener Ante Čačić.

U međuvremenu je Mamić pred sjednicu Skupštine krenuo u akciju i osigurao većinu u njoj te se na dnevnom redu našlo smjenjivanje Krešimira Antolića, jednog od tri člana Uprave, zapravo prvog operativca kluba koji je postao glavni Mamićev oponent iako ga je upravo Mamić doveo iz policije u klub kako bi "sredio" probleme koje su plavi imali s navijačima.

Borba će se nastaviti jer sad podijeljeni Izvršni odbor mora odlučiti o prijedlogu Skupštine o razrješenju Krešimira Antolića. Tu navodno prednost ima Antolić, ali kako je Skupština najviši organ kluba, onda se postavlja pitanje mora li Izvršni odbor poštovati najvišu klupsku instancu. Izvršni odbor trebao bi se sastati ovih dana i nakon toga će se više znati. Ili neće, ako Izvršni odbor ne usvoji želju skupštinara. Tada bi se borba mogla nastaviti sve do ožujka za kada je planirana redovna izborna Skupština. Nemojmo zaboraviti da članove Izvršnog odbora bira upravo Skupština kluba.

Tko god je pokrenuo rat, izabrao je baš loše vrijeme, kad Hrvatska igra na Svjetskom prvenstvu i kad su sve misli okrenute nacionalnoj vrsti. No, još je to gore kad je riječ o stadionu u Maksimiru. Naime, konačno je krenula ozbiljna akcija oko njegove gradnje, u tu priču uključila se Uefa, Vlada RH, grad Zagreb i Hrvatski nogometni savez. Sada to nisu bile puke isprazne riječi, doista se nešto pokrenulo, a sad je ova maksimirska bura opet napravila probleme i po tom pitanju. Koliko znamo već su krenuli pozivi iz Katara od predsjednika Kustića o događanjima u Dinamu, zvao je i gradonačelnik Tomašević, naravno, upravo zbog pitanja stadiona.

Tomašević je tražio promjene

Znamo da je Tomašević već govorio o tome kako će pomoći u gradnji stadiona, ali ne dok se Dinamo vodi na način na koji se vodio. I sad kad se krenulo ozbiljno razgovarati o gradnji stadiona, a Grad Zagreb je uglavnom najviše o tome razgovarao upravo s Antolićem, došlo je do problema u klubu i sad bi Antolić trebao otići, potvrdi li to Izvršni odbor. S mogućim odlaskom Antolića grad Zagreb, HNS i Vlada RH ostaju bez glavnog klupskog pregovarača i projekt gradnje stadiona zacijelo će bar na neko vrijeme stati kao što nažalost stoji već desetljećima.

U dvorske borbe koje su trajale dosad u Maksimiru i koje će sada biti još žešće nemamo se namjeru uplitati, iako bi bilo jako loše kad bi sve oko stadiona stalo ili, ne daj Bože, palo potpuno u novi zapećak. Jer, nije taj stadion ni za Mamića ni za Antolića nego za navijače Dinama, za Zagreb koji treba uljuđeni, moderni stadion, za momčad plavih koja je posljednjih godina izrasla u ozbiljnu europsku momčad.

Utjecaj Zdravka Mamića na vođenje Dinama postojao je i dosad, istina je da su neke njegove ideje i namjere u posljednje vrijeme odbijene i da je njegov utjecaj oslabio, ali on se neće predati te i dalje želi krojiti klupsku politiku, pogotovu sportsku. Ne treba bježati od činjenice da je njegov rad donio Dinamu puno toga dobroga, da je on doveo Dinamo na te visoke europske grane. No, sad bi u ovom ratu gubitnik mogao biti Dinamo i njegovi navijači koji će zbog toga i dalje gledati maksimirsku ruševinu.

