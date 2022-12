Mamić o sukobima za moć u Dinamu: Neke fukare misle da su važne. U Dinamu vrije...

Zdravko Mamić, bivši izvršni dopredsjednik Dinama i bjegunac od zakona, dao je intervju u bosanskohercegovačkoj emisiji Telering u kojoj je govorio o sukobima za moć unutar Dinama u kojem je jedna struja na njegovoj strani, a druga na strani člana Uprave i bivšeg policajca Krešimira Antolića.

- Bolje bi bilo da to na neki način kažu moji prijatelji i bivši suradnici koji su sada u Dinamu. To nije simpatično, niti je normalno, niti je moguće o tome pričati. Ovako bih rekao... Do dana današnjeg moja uloga je još uvijek velika - kazao je Mamić, a na pitanje voditelja o količini neprijateljstva s ljudima u Dinamu, odgovorio je sljedeće:

- Idemo to ovako kazati. Do prije jedno tri-četiri mjeseca, da sam rekao ljudima u Dinamu da je bijelo crno, oni bi rekli da je crno. Danas, kad im kažem da je bijelo bijelo, određeni broj ljudi tamo sve čini da to nije tako. Razmišljam je li moja ljubav prema Dinamu vrijedna toga da se borim za neke fukare, koje su si umislile da su nešto važne, a dok sam bio tamo, nisu se znali popišati da ih netko nije vodio do toaleta. Da se borim da bi oni bili sretni? Razmišljam da se javno distanciram od određenog broja ljudi koji su počeli potkopavati ne mene, nego temelje Dinama. Oni nemaju sposobnost voditi, da se nitko ne uvrijedi, selo pokraj Laktaša, a kamoli Dinamo. Ali, da, u Dinamu vrije, vrije... - kazao je Mamić.

VIDEO - "Pa stvarno nisu normalni! Ovo što igra Hrvatska je vrh nogometa. Ljudi me zovu i još ne vjeruju...'

Dodajmo kako se Mamić na Facebooku osvrnuo i na tragičnu smrt u prometnoj nesreći Miodraga Ješića, bivšeg reprezentativca Jugoslavije te nekadašnjeg igrača i trenera Partizana.

- Ne mogu se sjetiti trenutka u mom životu da me nešto šokiralo, sledilo i rastužilo kao kada su mi zajednički prijatelji javili pretužnu vijest da je moj prijatelj i brat Ješa poginuo. Šok, nevjerica i tupost mog uma i tijela nije mi dozvolila da izustim i riječ. Poštovali smo jedan drugog, voljeli se, pjevali, kitili muziku u Bugarskoj, u Loveču, u Sofiji i komunicirali telefonom - napisao je Mamić i dodao:

- Zadnji put si me zvao prije nekoliko mjeseci iz Saudijske Arabije i dogovorili smo druženje u Mostaru. Dragi moj Ješa, bio si hrabar, srčan i posebno veseo čovjek. Ljudina, gromada, čista pozitiva. Nedostajat ćeš. Doviđenja moj brate i čuvaj mi mjesto u svojoj momčadi koju ćeš ti voditi. Voli te i ljubi tvoj brat Maminjo!