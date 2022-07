Raspad Valdasove kompozicije sakrio je čudesni Lovre Kalinić

Prije susreta sam podno maksimirskih tribina sreo Ćiru Blaževića. Upitao me:

'Sine, kakav ti je predosjećaj uoči derbija...? -

- Nemam ga - odgovorio sam.

'Ni ja... - uzvratio mi je kratko i laganim korakom uspeo se po 'štengama' prema svečanoj loži...

Da, bio je to derbi kojemu je ipak nedostajalo malo nogometnog začina, barem na travnjaku veći dio susreta. Odnosno, sve dok Dinamo u nastavku nije dao gas. Nisu plavi trijumfirali u osnovnom dijelu susreta ali samo zbog izvedbe Lovre Kalinića. Naravno, još je to daleko od objektivnog prikaza stanja dviju momčadi i ostaje vidjeti kako će Dinamo i Hajduk tempirati formu. Točno, mogao je dojam biti i drugačiji da su, primjerice, Ademi i Drmić bili precizniji, odnosno da se Lovre Kalinić nije istaknuo s nekoliko maestralnih obrana. IIli da je Mislav Oršić u drugom poluvremenu uspio nadmudriti Hajdukova vratara u situaciji jedan na jedan. I ako objektivno gledamo, Dinamo je večeras bio bolja momčad, baš za taj autoritet igre kojega gradi godinama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Lovre Kalinic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Nekoliko dana uoči derbija pisali smo o tome koliko će u sljedećem razdoblju biti važno paziti na status Stipe Biuka. Kao da je ovih dana Valdas Dambrauskas čitao Večernji list. Biuk je zaigrao od prve minute. Stipe je bio razigran, lagan, a u svakom njegovom potezu vidi se kako je riječ o čudesnom talentu.

No, taj splitski dragulj kao da ima kočnicu, kao da nije ni blizu razine kakvu objektivo može pokazati. Sigurno je za to kriva i trauma koju je proživljavao grijući klupu, umjesto razvijajući svoj talent. U protekloj godini trebao je izbrusiti stvari koje ga još uvijek muče u igri. Valjda to znaju njegovi poslodavci. Tom dečku treba samo raditi na samopouzdanju! Već jednom sam napisao, 'ako on ne postane igrač, netko bi zaista trebao odgovarati...'

Hajdukov trener Valdas Dambrauskas očito nešto drugo traži od njega jer ga je opet zamijenio nakon pedesetak minuta. A puno toga kazala je neverbalna komunikacija između Biuka i njegova trenera nakon te izmjene. Obojica su okrenula glavu u suprotnom smjeru.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Nikola Kalinic, Igor Pajac, Marko Livaja, Filip Krovinovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prirodno bi bilo da je Valdas pozdravio svog igrača, kao što možete vidjeti u 99,9 posto situacija kod izmjena. Jer, baš se, između ostaloga, na tim situacijama gradi mentalna snaga momčadi nužna za, primjerice, koncentraciju za izvođenje jedanaesteraca. Ionako, Dambrauskasova ideja igre raspala se u drugom dijelu, a poraza i prije jedanesteraca spasio ga je jedino čudesni Lovre Kalinić.