UŽIVO OD 20 Stigli sastavi za derbi! Čačić iznenadio, Dambrauskas najjačim snagama od prve minute

MOGUĆI SASTAVI Info

Pogledamo li sastave za večerašnju utakmicu Dinama i Hajduka u Superkupu (20 sati, Maxsport 1) nesumnjivo nam slijedi spektakl. Jer, Dinamo i Hajduk zaista imaju pregršt vrhunskih igrača, a mnoga super jaka imena ostat će i na klupi. Kao primjerice napadačka zvijezda Josip Drmić, ovoljetno pojačanje plavih koje će svoju šansu u derbiju ipak čekati s klupe, pošto Čačić ne želi igrati super ofenzivno s Drmićem i Petkovićem zajedno u prvih 11. Dinamov sastav za derbi trebao bi izgledati ovako (4-2-3-1): Livaković - Ristovski, Theophile, Lauritsen, Ljubičić - Mišić, Ademi - Špikić, Ivanušec, Oršić - Petković. Jedino iznenađenje je Ljubičić na lijevom beku, no očito je Bočkaj nedovoljno pripremljen, uostalom trener Dinama i sam je rekao da je Bočkaj na pripreme stigao s nekoliko kilograma viška. Ljubičić je u posljednjoj pripremnoj utakmici plavih bio odličan na toj poziciji, pa je gotovo sigurno da će Čačić i ovaj put "žrtvovati" veznjaka plavih. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas najavio je da će napasti Dinamo u Maksimiru, a to će učiniti sa sljedećim sastavom (4-1-3-2): L. Kalinić - Mikanović, Borevković, Elez, Melnjak - Fossati - Grgić, Krovinović, Sahiti - Livaja, N. Kalinić. Dambrauskasova mala dvojba je kome dati prednost u prvih 11, Sahitiju ili Biuku, no vjerojatno će se odlučiti na Sahitija. Što se tiče ozljeda, Hajduk nema baš nikakvih problema, dok će plavima nedostajati Josip i Boško Šutalo, te Emreli i Bulat.